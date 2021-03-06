Правительство Чехии в начале марта 2021 года экстрадировало двух граждан Украины в Соединенные Штаты Америки. Их подозревают в киберпреступлениях и отмывании денег.

По версии следствия, украинцы входили в организованную группу киберпреступников. Об этом сообщили в чешском Национальном центре по борьбе с организованной преступностью.

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В начале марта Чехия экстрадировала в США двух граждан Украины, подозреваемых в киберпреступности и отмывании денег. По версии следствия, они входили в организованную группу киберпреступников, которые действуют во многих странах,

– говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что, вероятно, украинцев задержали еще в феврале 2020 года, а теперь передали правительству США. Группу преступников чешские правоохранители обнаружили совместно с Федеральным бюро расследований США.

За совершенное преступление мужчинам грозит до 20 лет лишения свободы.

К слову, украинский апелляционный суд отменил приговор об экстрадиции в США военного Ленга. Американец был добровольцем "Правого сектора" и воевал на Донбассе на стороне украинской армии. Согласно законодательству США, мужчине грозила смертная казнь.