В Чехии к 15 годам лишения свободы осудили мужчину, который воевал в Донецкой области на стороне оккупантов. На Донбасс 45-летний осужденный прибыл еще в 2014 году.

Приговор уже вступил в силу. Об этом заявил пресс-секретарь Национального центра по борьбе с организованной преступностью Ярослав Ибехей, сообщают Novinky.

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Мужчина воевал на стороне сепаратистов в борьбе против законной власти Украины. За свою активную работу он даже был награжден "за храбрость",

– отметил Ибехей.

Сначала осужденный был командиром боевой машины, а впоследствии стал командиром вооруженной группы роты танкового полка в звании подполковника.

Суд в чешском городе Усти-над-Лабем проходил заочно. Ибехей отметил, что сегодня осужденный за терроризм может до сих пор проживать на Востоке Украины.

Обратите внимание! Это уже не первый раз в Чехии выносят приговор боевикам, которые участвовали в войне на Донбассе. Ранее к 3 годам заключения приговорили Павла Кафку.