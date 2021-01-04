Прошлый 2020 год выдался очень тяжелым для всего мира – COVID-19, природные катаклизмы, протесты и глубокий экономический кризис. Впрочем, по словам генсека ООН Антониу Гутерреша, все стабилизируется, если весь мир объединит свои усилия.

Чего ожидать в 2021 году – читайте в материале 24 канала.

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Преодоление пандемии COVID-19

Основное ожидание от 2021 года – преодоление пандемии COVID-19. Весь мир объединился для борьбы с эпидемией. Десятки вакцин и международное сотрудничество вселяют надежду, что с коронавирусом будет покончено.

Справка. Украина должна получить первые партии вакцин против коронавируса в январе – феврале 2021 года.

В то же время нынешняя пандемия может развить возможности в противодействии подобным эпидемиологическим угрозам в будущем. Ученые уверяют, что готовиться к следующим пандемиям нужно уже сейчас.

"Мы смогли пройти этот рубеж. Уже начато распространение безопасной вакцины, что является невероятным научным достижением. Но ВОЗ не успокоится, пока все страны не получат доступ к вакцине", – считает генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебреисус.



Готовы ли украинцы вакцинироваться / Инфографика 24 канала

Свержение режима Путина

Новоизбранный президент США Джо Байден может существенно повлиять на ситуацию в мире. В отличие от непредсказуемой и резкой политики Дональда Трампа, от Байдена ожидают более взвешенных и профессиональных действий. Из самого главного – урегулирование конфликтов с Россией и Китаем.



2021 год может стать не самым лучшим для Владимира Путина / Фото Getty images

И хотя противостояние с Пекином будет чисто экономическим, на уровне торговли и информационных технологий, баталии с Россией вырисовываются более жесткие. Расширение санкций в отношении близкого окружения Владимира Путина и замораживание проекта газопровода "Северный поток-2" могут существенно ударить не только по российским политическим элитам, но и поставить под вопрос будущее существование путинского режима.

"Мы будем сотрудничать с нашими союзниками, чтобы установить четкие международные правила и механизмы их соблюдения и гарантируем последствия для тех стран, кто будет нарушать их", – заявил новоизбранный президент США Джо Байден.

Высадки на Луне

Не будет останавливаться на достигнутом Илон Маск. В 2021 году на корабле Маска на МКС полетят несколько космических туристов, в сопровождении бывшего астронавта. В то же время NASA планируют несколько высадок на Луну. Первая из них будет беспилотной и назначена на конец 2021 года.

Наша цель – добраться до Луны, научиться жить и работать, буквально в другом мире, и в конечном итоге использовать эти знания для колонизации Марса,

– отметил администратор NASA Джим Брайденштайн.

Пока невозможно с точностью сказать, что нас ожидает в этом году. Или мы выдохнем с облегчением или нас ожидает еще большее количество неожиданностей и вызовов. Изменение климата, будущие эпидемии и геополитические споры сейчас на повестке дня во всем мире. Четкого плана относительно решения этих проблем сейчас нет. Однако уже сейчас понятно, что мир должен учиться на собственных ошибках, чтобы не допустить подобных ситуаций в будущем.