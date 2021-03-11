В чем заключается устойчивость нации и как вовлечь в процессы безопасности общество – на собственном опыте это знает Эстония. Страна, расположенная на восточных рубежах ЕС и НАТО, только что вырвавшись из тисков Советского Союза, неустанно усиливала обороноспособность. Теперь своим опытом делится с Украиной.

Что НАТО дало Эстонии

Эстония является одной из самых маленьких по площади стран в Европе, но самой мощной в области информационной безопасности среди стран НАТО. В Североатлантический альянс балтийская страна вступила в 2004 году.

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После распада Советского Союза осталась без военно-воздушных сил, но Альянс предоставил возможность защищать воздушное пространство. С тех пор военные самолеты НАТО патрулируют небо над государством. Еще большие гарантии безопасности Эстония получила в 2017 году. На военной базе в городке Тапа, что в полутора сотнях километров от российской границы, находится один из 4 мультинациональных батальонов альянса.

"Мы счастливы, что в Эстонии несет службу батальон Великобритании, подразделения Франции и Дании. А еще осуществляется патрулирование воздушного пространства – также нашими союзниками по НАТО", – рассказал чрезвычайный и полномочный посол Эстонии в Украине Каймо Кууску.

Эстонцы свое членство в Альянсе считают гарантией безопасности государства. Убеждены, что именно коллективный подход – залог надежной защиты границ.

Мы считаем, что Эстония – это и есть НАТО. Такое ощущение имеет каждый гражданин,

– отметил Каймо Кууску.

А еще отмечают, что укрепить оборону страны возможно только развив устойчивость нации. "Устойчивость – это способность общества сопротивляться и быстро восстанавливаться после сложной ситуации или кризиса. Это очень важная основа для того, чтобы построить свою оборону", – добавила директор Центра информации и документации НАТО в Украине Винета Кляйне.

Еще в 2016 году на саммите в Варшаве страны НАТО обязались усиливать национальную устойчивость и гражданскую готовность. Ведь устойчивые общества способны не только противостоять угрозам, но и быстрее восстанавливаться после кризисов.

Как Эстония строила систему безопасности

Свою систему безопасности Эстония строила поэтапно, и не только рассчитывала на союзников, а укрепляла собственную устойчивость. Шаг за шагом, страна построила доверие между правительством и общественностью. Эстонцы убеждены, что устойчивое общество понимает свою роль во время кризисов. А безопасность гарантирует не только армия и власть, а вся страна и ее граждане.

"Нам удалось сформировать небольшие, но действенные оборонные структуры. Они активно участвуют в международных миссиях. И их уважают коллеги из Североатлантического Альянса", – отметил чрезвычайный и полномочный посол Эстонии в Украине.

Программа "Устойчивая Украина"

Теперь Эстония охотно делится своим опытом с Украиной. Международный центр обороны и безопасности – аналитический институт, действующий во всех странах Балтии. Он анализирует вызовы национальной и международной безопасности, а предлагает решение проблем. В 2016 году центр при поддержке правительства Эстонии, начал программу "Устойчивая Украина". Проект призван внедрить стандарты измерения устойчивости украинского общества.

Цель программы "Устойчивая Украина" – это создать максимально конкретную систему замера и улучшения устойчивости в общинах Украины на национальном уровне,

– подчеркнула координатор проекта "Устойчивая Украина" Илья Мирошкин.

На первом этапе специалисты Международного центра безопасности и обороны провели масштабные исследования на юго-востоке Украины. Ведь именно эти регионы больше всего страдают от влияния России и уязвимы к агрессии.

"Мы занимаемся измерением уязвимостей в разных регионах Украины. Прежде всего мы, конечно, сфокусированы на юго-восточных областях Украины, где на протяжении последних лет видим признаки поляризации, фрагментации, а также атомизации общественных групп", – отметил руководитель проекта "Устойчивая Украина" Дмитрий Теперик.



Дмитрий Теперик / Фото с сайта " стойка Украина"

Уже за первые 2 года программы эксперты завершили более 2 тысяч социологических опросов и интервью, проанализировали фокус-группы, соцсети и каналы распространения информации среди населения юго-восточной Украины. Обнаружили главные пробелы в национальной безопасности:

информационная;

коммуникационная;

кіберсоставляющие.

В рамках программы в Украину приглашали специалистов из Эстонии, чтобы выслушать их опыт и попытаться внедрить его в Украине. Для этого организовывали встречи в городах юго-востока – от Мариуполя до Николаева и на границе с оккупированным Крымом.

"Хотим способствовать тому, чтобы эти общины становились устойчивее, и мы очень рады, что тема устойчивости интересна аудитории, что мы можем организовывать успешно такие события, привлекать авторитетных экспертов, привлекать эстонских специалистов, привлекать украинских специалистов, и сейчас есть содействие тому, чтобы такие события происходили и тема устойчивости курсировала в информационном пространстве", – отметил Илья Мирошкин.

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Проект "Устойчивая Украина" – это не просто поверхностное видение процессов, происходящих в нашем государстве. Эстонским и украинским экспертам удалось дать глубокую и объективную оценку состояния дел в области безопасности. "Мы помогаем Украине, нашему союзнику и партнеру, улучшить и сделать качественнее свое домашнее задание и ускорить интеграцию в НАТО", – сказал руководитель проекта "Устойчивая Украина" Дмитрий Теперик.

Специалисты выявили 5 основных разрывов между государством и украинским обществом:

в ценностях;

целях;

возможностях;

мотивациях;

коммуникациях.

Теперь экспертная команда разрабатывает рекомендации, которые позволят преодолеть эти препятствия и сформировать систему национальной устойчивости. Участники программы, в частности, предлагают создать интерактивный онлайн-курс по безопасности. Кроме того, внедрять инструменты измерения устойчивости среди населения юго-восточной Украины. А еще проводить обучение с участием представителей местного самоуправления, бизнеса и активистов, тренинги и семинары для молодежи с привлечением эстонских экспертов.