Украина надеется, что шведское председательство в ОБСЕ побудит Россию к конструктивной работе в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе. А следовательно, страна-агрессор выполнит свою часть обязательств.

Речь идет о договоренностях, которых достигли во время Парижского саммита лидеров стран "нормандской четверки". Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на совместной пресс-конференции с главой ОБСЕ Анн Линде, информирует 24 канал.

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О встрече с главой ОБСЕ

Кулеба отметил, что с госпожой Линде они обсудили вопросы урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе. В частности, министр поделился своими впечатлениями и оценками относительно поведения российских представителей в Трехсторонней контактной группе.

Я подчеркнул, что Украина выполнила свои обязательства, взятые на саммите лидеров нормандского формата в Париже. Однако мы не видим взаимности со стороны России. Рассчитываем, что шведское председательство в ОБСЕ сыграет важную роль в изменении этой ситуации к лучшему и мотивировании Российской Федерации к конструктивной работе в ТКГ,

– сказал глава МИД Украины.

Кулеба поблагодарил Швецию за неизменную поддержку суверенитета и целостности Украины и за то, что в 2021 году вопрос вооруженной агрессии России будет оставаться в центре внимания ОБСЕ.

"Сегодня наша цель заключается в объединении усилий, чтобы с использованием инструментов ОБСЕ способствовать верховенству международного права и укреплению безопасности в Европе", – резюмировал он.

О визите Линде в Украину

Новая глава ОБСЕ Анн Линде находится в Украине с двухдневным рабочим визитом.

Завтра она вместе с Кулебой посетит зону проведения ООС на Донбассе и КПВВ "Золотое".

Министр МИД Швеции ознакомится с ситуацией и проблемами региона, где продолжается вооруженное противостояние.

Обратите внимание! Украина – первая страна, которую посещает Анн Линде в новой должности главы ОБСЕ. Это свидетельствует о приоритетном значении нашего государства на повестке дня ОБСЕ в 2021 году.