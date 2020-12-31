Несмотря на пандемию коронавируса и карантин, Украина в 2020 году была активной на международной арене. Андрей Ермак назвал основные достижения, среди которых – получение статуса партнера НАТО с расширенными возможностями, военная помощь США, саммит Украина – ЕС.

Команда Владимира Зеленского активно работала на международной арене в 2020 году. Об этом в своей колонке на сайте LIGA.net написал Андрей Ермак, сообщает пресс-служба Офиса Президента.

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По его словам, экономизация внешней политики дает результаты. Несмотря на серьезный мировой кризис и закрытие границ, сокращение экспорта незначительно.

Несмотря на огромные усилия противников, мы существенно расширили сотрудничество с ключевыми партнерами,

– отметил Ермак.

Чего еще удалось достичь Украине на международной арене в 2020 году

Сотрудничество с НАТО

Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями. А в сентябре успешно прошли совместные широкомасштабные военные учения.

Поддержка США

Ермак уверяет, что партнерство с Соединенными Штатами вышло на новый уровень. Летом Соединенные Штаты утвердили военную помощь Украине на сумму 250 миллионов долларов.

"Речь идет о предоставлении нашей стране средств контрбатарейной борьбы, транспорта, оборудование и подготовке украинских воинов, в Украину поступила партия противотанковых комплексов "Джавелин", – отметил глава ОП.

Саммит Украина – ЕС

Это саммит продемонстрировал, что страна уверенно шагает к полноправному членству в Евросоюзе. Продолжается работа над обновлением Соглашения об ассоциации и подписанием "промышленного безвиза", которые обеспечат больше возможностей для экспорта украинским производителям.

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Партнерство с Британией

Соглашение о свободной торговле и стратегическом партнерстве между Украиной и Великобританией предоставит огромный толчок сотрудничеству во всех сферах – от торговли и инвестиций до политического взаимодействия.

Кроме того, условия кредитных гарантий на 2,5 миллиарда фунтов стерлингов помогут реализовать инвестиционные проекты в различных отраслях.

Усиление армии

Переоснащение ВМС Украины современными ракетными катерами, уверяет Ермак, укрепит обороноспособность. Украина сможет модернизировать мощности украинских судостроителей и загрузить их производством части кораблей. В планах – строительство 2 военно-морских баз.

Сотрудничество с Турцией

Визит Владимира Зеленского в Турцию руководитель Офиса Президента также считает историческим. Благодаря этому, по мнению Ермака, увеличится сотрудничество в сфере безопасности и военно-промышленного комплекса – совместно будут производиться корветы, двигатели и военные дроны, развиваться системы ПВО.

Возвращение оккупированных территорий

Украина была чрезвычайно активной на пути к миру. В частности, возобновили переговоры в нормандском формате и перезагрузили работу Трехсторонней контактной группы.

"Украина смогла полностью убедить международных партнеров в стремлении к миру на нашей земле, что мы делаем для этого все возможное, и точно не украинская сторона тормозит процесс", – подчеркнул Ермак.

Глава ОП также добавил, что удалось освободить из плена десятки украинцев. И напомнил, что Украина в 2020 году вернула в мировую повестку дня вопрос освобождения украинского Крыма.

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