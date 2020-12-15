Чего больше всего боятся ФЛП: Кухта назвал причину протестов в Киеве
.В Киеве продолжается массовый протест ФЛП. Среди протестующих есть 2 категории. Первая – организованные группы, которые и создали этот митинг. Вторая – простые малые предприниматели, которые присоединяются к акции, ведь побоятся столкнуться с налоговиками после установки кассовых аппаратов.
Именно из-за большого количества представителей второй категории протест постоянно расширяется. Об этом в эфире 24 канала рассказал руководитель по политическим вопросам Киевской школы экономики Павел Кухта.
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По его словам, когда малые предприниматели поставят кассовый аппарат, им придется вести учет, который могут проверять. Поэтому они боятся, что будут приходить налоговики, искать различные нарушения, а потом выбивать из них взятки.
Экономист пояснил, что это вызвано травматическим опытом 90-х годов, когда налоговики выбивали из таких малых предпринимателей деньги. В ответ на это и ввели упрощенную систему налогообложения, которую люди сейчас защищают.
Кухта: Можно ввести мораторий на проверку малых предпринимателей из нерисковых категорий
Павел Кухта считает, что государству нужно двигаться в сторону фискализации, ее нельзя полностью отменять.
Я бы рекомендовал парламенту принять мораторий на проверку вот этих категорий людей на пару лет. Далее потом еще после введения фискализации просто снять этот страх, что завтра к ним придет налоговик и постарается найти какие-то нарушения,
- пояснил руководитель по политическим вопросам Киевской школы экономики.
Он отметил, что в Киеве есть 2 категории протестующих:
- организованные группы фактически протестуют против попытки через фискализацию детенизировать некоторые сектора. Экономист отметил, что с ними не о чем договариваться. Поэтому государство должно пережать контрабанду.
- простой малый бизнес, которые боятся проверок налоговиков. Следовательно, если снять опасения для широкой массы людей, протесты утихнут. Поэтому с ними определенно нужно искать диалог.
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