.В Киеве продолжается массовый протест ФЛП. Среди протестующих есть 2 категории. Первая – организованные группы, которые и создали этот митинг. Вторая – простые малые предприниматели, которые присоединяются к акции, ведь побоятся столкнуться с налоговиками после установки кассовых аппаратов.

Именно из-за большого количества представителей второй категории протест постоянно расширяется. Об этом в эфире 24 канала рассказал руководитель по политическим вопросам Киевской школы экономики Павел Кухта.

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По его словам, когда малые предприниматели поставят кассовый аппарат, им придется вести учет, который могут проверять. Поэтому они боятся, что будут приходить налоговики, искать различные нарушения, а потом выбивать из них взятки.

Экономист пояснил, что это вызвано травматическим опытом 90-х годов, когда налоговики выбивали из таких малых предпринимателей деньги. В ответ на это и ввели упрощенную систему налогообложения, которую люди сейчас защищают.

Кухта: Можно ввести мораторий на проверку малых предпринимателей из нерисковых категорий

Павел Кухта считает, что государству нужно двигаться в сторону фискализации, ее нельзя полностью отменять.

Я бы рекомендовал парламенту принять мораторий на проверку вот этих категорий людей на пару лет. Далее потом еще после введения фискализации просто снять этот страх, что завтра к ним придет налоговик и постарается найти какие-то нарушения,

- пояснил руководитель по политическим вопросам Киевской школы экономики.

Он отметил, что в Киеве есть 2 категории протестующих:

организованные группы фактически протестуют против попытки через фискализацию детенизировать некоторые сектора. Экономист отметил, что с ними не о чем договариваться. Поэтому государство должно пережать контрабанду.

простой малый бизнес, которые боятся проверок налоговиков. Следовательно, если снять опасения для широкой массы людей, протесты утихнут. Поэтому с ними определенно нужно искать диалог.

Обратите внимание! Предприниматели 15 декабря в очередной раз вышли к стенам парламента с лозунгом: " Бизнес должен работать! Локдаун – зло!". Акция началась мирно, однако во время установки палаток на Майдане Нележности вспыхнули столкновения.