Зеленский, Ляшко или Путин: чье поздравление украинцы хотят смотреть в новогоднюю ночь
В новогоднюю ночь большинство украинцев, а именно 54%, хотели бы посмотреть обращение президента Владимира Зеленского. Еще 10% выбрали бы выступление лидера, которому доверяют.
Еще 10% респондентов послушали бы поздравления от любимого артиста или артистки. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с КМИС.
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Выступление главного санитарного врача Виктора Ляшко выбрали бы 2% украинцев. Среди опрошенных 1,5% предпочли бы поздравление российского президента Владимира Путина.
Заметим, что среди опрошенных еще 16% вообще не хотели бы в новогоднюю ночь смотреть ни одного обращения или выступления.
Украинский "Скрудж"
Украинцев также спросили, кто из самых богатых украинцев мог бы в Рождество измениться к лучшему. Так спросили, с кем они ассоциируют скрягу-богача Скруджа из "Рождественской истории" Чарльза Дикенса.
Ответы:
- Ринат Ахметов – 19%;
- Петр Порошенко – 13%;
- Игорь Коломойский – 9,5%;
- Виктор Медведчук – 8,5%;
- Виктор Пинчук – 4%;
- никто – 39%;
- затруднились с ответом – 24%.
Вероятнее всего, что о других богатейших украинцах, респонденты ничего не знают.
"Похититель Рождества"
Опрашиваемым предложили выбрать иностранного лидера, который больше всего подходит на роль "похитителя Рождества" в 2020 году.
Ответы:
- Владимир Путин – 28%;
- Дональд Трамп – 8%;
- Александр Лукашенко – 7%;
- Джордж Сорос – 6%;
- Ким Чен Ын – около 3%;
- Си Цзинпинь – около 3%;
- никого из перечисленных – 14%;
- затруднились с ответом – 29%.
Заметим, что опрос проводили с 5 по 13 декабря 2020 года во всех регионах Украины, кроме оккупированных Крыма и Донбасса.
Всего опросили 2 004 респондента в 131 населенном пункте. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и по дизайн-эффекту 1,5) не превышает 3,3%.
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