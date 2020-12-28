В новогоднюю ночь большинство украинцев, а именно 54%, хотели бы посмотреть обращение президента Владимира Зеленского. Еще 10% выбрали бы выступление лидера, которому доверяют.

Еще 10% респондентов послушали бы поздравления от любимого артиста или артистки. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с КМИС.

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Выступление главного санитарного врача Виктора Ляшко выбрали бы 2% украинцев. Среди опрошенных 1,5% предпочли бы поздравление российского президента Владимира Путина.

Заметим, что среди опрошенных еще 16% вообще не хотели бы в новогоднюю ночь смотреть ни одного обращения или выступления.

Украинский "Скрудж"

Украинцев также спросили, кто из самых богатых украинцев мог бы в Рождество измениться к лучшему. Так спросили, с кем они ассоциируют скрягу-богача Скруджа из "Рождественской истории" Чарльза Дикенса.

Ответы:

Ринат Ахметов – 19%;

Петр Порошенко – 13%;

Игорь Коломойский – 9,5%;

Виктор Медведчук – 8,5%;

Виктор Пинчук – 4%;

никто – 39%;

затруднились с ответом – 24%.

Вероятнее всего, что о других богатейших украинцах, респонденты ничего не знают.

"Похититель Рождества"

Опрашиваемым предложили выбрать иностранного лидера, который больше всего подходит на роль "похитителя Рождества" в 2020 году.

Интересно! В большинстве регионов Украины проголосовали за Путина. Лишь на Востоке он разделил первую строчку с Трампом и Соросом.

Ответы:

Владимир Путин – 28%;

Дональд Трамп – 8%;

Александр Лукашенко – 7%;

Джордж Сорос – 6%;

Ким Чен Ын – около 3%;

Си Цзинпинь – около 3%;

никого из перечисленных – 14%;

затруднились с ответом – 29%.

Заметим, что опрос проводили с 5 по 13 декабря 2020 года во всех регионах Украины, кроме оккупированных Крыма и Донбасса.

Всего опросили 2 004 респондента в 131 населенном пункте. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и по дизайн-эффекту 1,5) не превышает 3,3%.