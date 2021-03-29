Судью Николая Чауса могли вывезти из Украины на чартерном самолете. Журналистам удалось выяснить, что это, вероятно, удалось сделать благодаря паспорту гражданина Молдовы Вячеслава Турку.

В то же время сам Турку свою причастность к делу отрицает. Соответствующие данные получили после сопоставления расследований украинских правоохранителей и информации от пограничников Молдовы и Украины.

К теме "Неприятные" показания: возвращение Чауса может стать проблемой для чиновников

СМИ отметили, что 22 августа 2016 года граждане Молдовы Вячеслав Турку и Дорин Дамир прилетели в Киев на чартерном самолете в бизнес-джете – стоимость соответствующего полета может составлять примерно 10 тысяч евро.

Как Чаусу удалось пересечь границу

Из аэропорта, согласно расследованию, мужчины выехали на авто одного из руководителей Службы безопасности президента Петра Порошенко, впоследствии Николай Чаус получил "свой" паспорт.

Скандальный судья вместе с Дамиром могли пересечь украинскую границу без прохождения пограничного контроля. СМИ ссылались на материалы Национального антикоррупционного бюро, где говорится о внешнем сходстве Чауса и Турку, благодаря чему стала возможной подмена.

По информации пограничников, на то, чтобы вылететь из Кишинева в Киев и вернуться мужчинам понадобилось примерно 4 часа. Версия следствия свидетельствует о том, что именно так Чаусу и удалось бежать из Украины.

Важно! Вячеслав Турку в комментарии журналистам сказал, мол, не знает, кто использовал его паспорт и отметил, что с Чаусом не знаком. В то же время Дорин Дамир свое участие в "операции" также опроверг.

Что известно о скандале вокруг судьи Чауса