Суддю Миколу Чауса могли вивезти з України на чартерному літаку. Журналістам вдалося з'ясувати, що це, ймовірно, вдалося зробити завдяки паспорту громадянина Молдови В'ячеслава Турку.

Водночас сам Турку свою причетність до справи заперечує. Відповідні дані отримали після зіставлення розслідувань українських правоохоронців та інформацію від прикордонників Молдови та України.

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ЗМІ зауважили, що 22 серпня 2016 року громадяни Молдови В'ячеслав Турку та Дорін Дамир прилетіли до Києва на чартерному літаку в бізнес-джеті – вартість відповідного польоту може становити приблизно 10 тисяч євро.

Як Чаусу вдалося перетнути кордон

З аеропорту, згідно з розслідуванням, чоловіки виїхали на авто одного із керівників Служби безпеки президента Петра Порошенка, згодом Микола Чаус отримав "свій" паспорт.

Скандальний суддя разом із Дамиром могли перетнути український кордон без проходження прикордонного контролю. ЗМІ посилалися на матеріали Національного антикорупційного бюро, де мовиться про зовнішню схожість Чауса та Турку, завдяки чому стала можливою підміна.

За інформацією прикордонників, на те, щоб вилетіти із Кишинева до Києва та повернутись чоловікам знадобилось приблизно 4 години. Версія слідства свідчить про те, що саме так Чаусу і вдалось втекти з України.

Важливо! В'ячеслав Турку у коментарі журналістам сказав, мовляв, не знає, хто використав його паспорт і наголосив, що з Чаусом не знайомий. Водночас Дорін Дамир свою участь в "операції" також заперечив.

Що відомо про скандал довкола судді Чауса