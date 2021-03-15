Опальный судья Николай Чаус может иметь компромат на пятого президента Украины Петра Порошенко. В частности, относительно незаконных указаний, которые предоставлял ему глава государства.

Одиозный судья стал послушным исполнителем политической воли, которую транслировала тогдашняя власть. Об этом в эфире сообщил журналист Сергей Лещенко.

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Чаус может иметь компромат на Порошенко

По его словам, Чаус может быть очень интересным свидетелем в выполнении незаконных указаний, которые ему давали во времена Порошенко. Самым громким было дело Геннадия Корбана, которого задержали. Ему почему-то избирали меру пресечения в Днепровском районном суде Киева, в котором Чаус "вершил кривосудие" от имени государства Украина.

Чаус, попав к украинскому правосудию, может стать источником очень серьезной компроментирующей информации о президенте Порошенко, в частности о его указаниях,

– отметил Лещенко.

Связь судьи и президента

Он напомнил о связи президента и судьи. В частности у Порошенко было доверенное лицо – Александр Грановский. У него был корпоративный конфликт на территории Днепровского суда. Он имел своих людей и в суде, и в полиции Днепровского района.

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По мнению журналиста, Грановский, который был правой рукой Порошенко по судам, рекомендовал Чауса, как надежного человека, который примет нужное решение.

Порошенко обиделся на Додона

Лещенко напомнил, что год назад была конференция по безопасности в Мюнхене. Тогда он добирался в самолете, в котором также был Петр Порошенко в бизнес-классе и тогдашний президент Молдовы в эконом-классе.

Порошенко к нему даже не подошел поздороваться, хотя он точно его видел,

– заметил журналист.

"У меня есть такое ощущение, что Порошенко обижен на Додона за то, что он не выполнил эту неофициальную просьбу об убежище для Чауса", – сказал Лещенко.

Порошенко причастен к бегству Чауса

Он отметил, что по его информации, именно Порошенко причастен к бегству судьи из Украины: "Когда Чауса задержали с банками денег и его разоблачили на получении взятки, то его сопровождали к границе и помогали переходить через нее сотрудники спецслужб".

Напомним! Одиозного судью Николая Чауса задержали в Молдове 1 марта 2017 года.

Они, как сказал журналист, выполняли указание соответствующих людей. "Это мог быть либо Порошенко, либо кто-то из его ближайшего окружения. Порошенко должен был бы знать, кто спасал Чауса, возможно, он и давал соответствующие указания", – подчеркнул Лещенко.