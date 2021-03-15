Опальний суддя Микола Чаус може мати компромат на п'ятого президента України Петра Порошенка. Зокрема, щодо незаконних вказівок, які надавав йому очільник держави.

Одіозний суддя став слухняним виконавцем політичної волі, яку транслювала тодішня влада. Про це в ефірі повідомив журналіст Сергій Лещенко.

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Чаус може мати компромат на Порошенка

За його словами, Чаус може бути дуже цікавим свідком у виконанні незаконних вказівок, які йому давали в часи Порошенка. Найгучнішою була справа Геннадія Корбана, якого затримали. Йому чомусь обирали запобіжний захід у Дніпровському районному суді Києва, в якому Чаус "вершив кривосуддя" від імені держави Україна.

Чаус, потрапивши до українського правосуддя, може стати джерелом дуже серйозної компроментуючої інформації про президента Порошенка, зокрема про його вказівки,

– зазначив Лещенко.

Зв'язок судді і президента

Він нагадав про зв'язок президента і судді. Зокрема у Порошенка була довірена особа – Олександр Грановський. В нього був корпоративний конфлікт на території Дніпровського суду. Він мав своїх людей і в суді, і в поліції Дніпровського району.

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На думку журналіста, Грановський, який був правою рукою Порошенка по судах, рекомендував Чауса як надійну людину, яка ухвалить потрібне рішення.

Порошенко образився на Додона

Лещенко нагадав, що рік тому була конференція з безпеки у Мюнхені. Тоді він добирався у літаку, в якому також був Петро Порошенко у бізнес-класі і тодішній президент Молдови в економкласі.

Порошенко до нього навіть не підійшов привітатись, хоча він точно його бачив,

– зауважив журналіст.

"В мене є таке відчуття, що Порошенко ображений на Додона за те, що він не виконав це неофіційне прохання про притулок для Чауса", – сказав Лещенко.

Порошенко причетний до втечі Чауса

Він відзначив, що за його інформацією, саме Порошенко причетний до втечі судді з України: "Коли Чауса затримали з банками грошей і його викрили на отриманні хабаря, то його супроводжували до державного кордону і допомагали переходити через нього співробітники спецслужб".

Нагадаємо! Одіозного суддю Миколу Чауса затримали у Молдові 1 березня 2017 року.

Вони, як сказав журналіст, виконували вказівку відповідних людей. "Це міг бути або Порошенко, або хтось з його найближчого оточення. Порошенко мав би знати, хто рятував Чауса, можливо, він і давав відповідні вказівки", – наголосив Лещенко.