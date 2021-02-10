Украинцы стали меньше придерживаться карантинных рекомендаций: свежий опрос
Пандемия коронавируса еще не закончилась, а украинцы средства индивидуальной защиты надевают все реже. Это же касается и использования дезинфекторов.
Источник:"Рейтинг"
Более половины граждан не пользуются и защитными рукавицами. Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг".
Интересно Украинцы стали реже следить за новостями о коронавирусе: результаты опроса
Ношение маски
Так, по сравнению с ноябрем 2020 года, частота пользования средствами индивидуальной защиты несколько упала. Согласно опросу, большинство – 78% опрошенных – таки часто надевают защитную маску. Другие результаты такие:
- 18% – иногда или редко надевают маску;
- 4% – почти никогда этого не делают.
Лишь 10% часто используют защитные перчатки. Еще 31% – иногда или редко их надевают. Интересно, что 59% – почти никогда не пользуются защитными перчатками.
Как пользоваться маской против коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала
Средства дезинфекции
- 63% часто дезинфицируют руки;
- 28% – иногда или редко;
- 8% – почти никогда.
Более половины опрошенных часто дезинфицируют руки / Фото Pexels
Другие результаты
Чуть больше половины опрошенных считают оптимальными меры, введенные властями по борьбе с коронавирусом. Почти четверть считают их слишком мягкими (больше всего – среди старшего поколения). А молодые люди и люди среднего возраста считают такие меры власти слишком жесткими.
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