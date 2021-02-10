Пандемия коронавируса еще не закончилась, а украинцы средства индивидуальной защиты надевают все реже. Это же касается и использования дезинфекторов.

Более половины граждан не пользуются и защитными рукавицами. Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг".

Интересно Украинцы стали реже следить за новостями о коронавирусе: результаты опроса

Ношение маски

Так, по сравнению с ноябрем 2020 года, частота пользования средствами индивидуальной защиты несколько упала. Согласно опросу, большинство – 78% опрошенных – таки часто надевают защитную маску. Другие результаты такие:

18% – иногда или редко надевают маску;

4% – почти никогда этого не делают.

Лишь 10% часто используют защитные перчатки. Еще 31% – иногда или редко их надевают. Интересно, что 59% – почти никогда не пользуются защитными перчатками.

Как пользоваться маской против коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала

Средства дезинфекции

63% часто дезинфицируют руки;

28% – иногда или редко;

8% – почти никогда.



Более половины опрошенных часто дезинфицируют руки / Фото Pexels

Другие результаты

Чуть больше половины опрошенных считают оптимальными меры, введенные властями по борьбе с коронавирусом. Почти четверть считают их слишком мягкими (больше всего – среди старшего поколения). А молодые люди и люди среднего возраста считают такие меры власти слишком жесткими.

Справка. Опрос проводился в период 6 – 8 февраля 2021 года. В нем приняли участие 2 500 человек в возрасте от 18 лет.