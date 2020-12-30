Председатель НАБУ Артем Сытник рассказал, что в последнее время он редко встречается с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Это происходит настолько редко, что последнюю встречу Сытник даже не смог вспомнить.

Всегда цель №1 – это обеспечение политической нейтральности, равноудаленности НАБУ от любых политических влияний, рассказал Артем Сытник в интервью изданию "Новое время".

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То, что происходит сейчас, как раз и показывает, что для нас не имеет значения, к какой политической силе относится тот или иной чиновник, если есть основания полагать, что он совершил коррупционное преступление,

– отметил директор НАБУ.

Отвечая на вопрос о том, когда была последняя встреча с президентом, антикоррупционер откровенно отметил, что не помнит и не готов сказать.

"Конечно, определенная коммуникация есть, но в пределах определенных общеизвестных вопросов. Однако в целом у нас уже достаточно большой опыт работы", – подчеркнул Артем Сытник.

Он также заявил, что на НАБУ оказывают давление именно потому, что Бюро всегда действуют в рамках закона. Например, в их деле относительно Олега Татарова ночью меняют прокуроров.

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