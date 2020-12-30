Директор НАБУ Сытник рассказал о встрече с Зеленским
Председатель НАБУ Артем Сытник рассказал, что в последнее время он редко встречается с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Это происходит настолько редко, что последнюю встречу Сытник даже не смог вспомнить.
Всегда цель №1 – это обеспечение политической нейтральности, равноудаленности НАБУ от любых политических влияний, рассказал Артем Сытник в интервью изданию "Новое время".
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То, что происходит сейчас, как раз и показывает, что для нас не имеет значения, к какой политической силе относится тот или иной чиновник, если есть основания полагать, что он совершил коррупционное преступление,
– отметил директор НАБУ.
Отвечая на вопрос о том, когда была последняя встреча с президентом, антикоррупционер откровенно отметил, что не помнит и не готов сказать.
"Конечно, определенная коммуникация есть, но в пределах определенных общеизвестных вопросов. Однако в целом у нас уже достаточно большой опыт работы", – подчеркнул Артем Сытник.
Он также заявил, что на НАБУ оказывают давление именно потому, что Бюро всегда действуют в рамках закона. Например, в их деле относительно Олега Татарова ночью меняют прокуроров.
Дело Татарова: что известно
- Татарова подозревают в причастности к коррупционной схеме с незаконным присвоением квартир Нацгвардии. Говорится об убытках для государства в размере более 81 млн гривен.
- 18 декабря НАБУ объявило подозрение Татарову. Офис генпрокурора впоследствии передал дело из НАБУ в СБУ. В НАБУ назвали это вмешательством в расследование.
- Татарову дважды планировали избрать меру пресечения, однако этого не произошло. Прокурор отозвал собственное ходатайство и объяснил, что якобы "подозрение было необоснованно".
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