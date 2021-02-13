Заседание СНБО состоится 19 февраля в помещении Офиса президента в Киеве. И часть вопросов на нем рассмотрят в закрытом режиме. У Зеленского необходимость мероприятия объяснили тем, что общество должно видеть государство, которое абсолютно точно знает современные риски и умеет реагировать на них профессионально и быстро.

Президент Владимир Зеленский поручил секретарю СНБО Алексею Данилову начать подготовку заседания. По словам главы государства, угрозы национальной безопасности, которые следует устранить, требуют обязательных жестких решений.

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У Зеленского отметили: в период до 2019 года украинцы наглядно видели, что необходимые решения для защиты национальной безопасности, которые давно назрели, по политическим соображениям откладывали.

Отсутствие тогда достаточной политической воли заложило под основы нашей государственности много мин замедленного действия, которые и требуют сегодня системного противодействия,

- подчеркивают в ОПУ.

В то же время для Владимира Зеленского является безусловным приоритетом выполнение конституционного долга президента по обеспечению национальной безопасности государства.

"Решения, которые принимаются в результате коллегиальной работы Совета национальной безопасности и обороны, полностью отвечают интересам Украины на данном этапе развития нашего государства", – отметили в президентском Офисе.

Заметим! Во время предыдущего заседания СНБО применили санкции против нардепа и соратника Медведчука Тараса Козака. Эти ограничения касаются еще и компаний, которым принадлежат телеканалы NewsOne, "112 Украина" и ZIK. Последние собственно и связывают с кумом Путина.

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