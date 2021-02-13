Частично закрытое заседание СНБО: у Зеленского объяснили, почему его созывают
Заседание СНБО состоится 19 февраля в помещении Офиса президента в Киеве. И часть вопросов на нем рассмотрят в закрытом режиме. У Зеленского необходимость мероприятия объяснили тем, что общество должно видеть государство, которое абсолютно точно знает современные риски и умеет реагировать на них профессионально и быстро.
Источник:Офис президента
Президент Владимир Зеленский поручил секретарю СНБО Алексею Данилову начать подготовку заседания. По словам главы государства, угрозы национальной безопасности, которые следует устранить, требуют обязательных жестких решений.
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Что еще говорят в офисе Президента о заседании СНБО
У Зеленского отметили: в период до 2019 года украинцы наглядно видели, что необходимые решения для защиты национальной безопасности, которые давно назрели, по политическим соображениям откладывали.
Отсутствие тогда достаточной политической воли заложило под основы нашей государственности много мин замедленного действия, которые и требуют сегодня системного противодействия,
- подчеркивают в ОПУ.
В то же время для Владимира Зеленского является безусловным приоритетом выполнение конституционного долга президента по обеспечению национальной безопасности государства.
"Решения, которые принимаются в результате коллегиальной работы Совета национальной безопасности и обороны, полностью отвечают интересам Украины на данном этапе развития нашего государства", – отметили в президентском Офисе.
О какой угрозе нацбезопасности может говориться
- В феврале ситуация на Донбассе серьезно обострились – сперва было много раненых, а чуть позже начались первые потери.
- Всего в течение месяца погибли по меньшей мере 5 украинских воинов. Для сравнения: в январе ушли из жизни трое.
- Только за сутки 11 февраля Украина потеряла двух воинов – Александра Глушко и Владислава Лященко.
Кроме того, на следующий день возле Павлополя в Донецкой области подорвался еще один украинский военный. К счастью, он выжил, и сейчас врачи борются за его жизнь.
- Добавим, что во время последних трагедий на Донбассе находились президент Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак.
- Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук, комментируя срыв перемирия, отметил, что на выстрелы надо отвечать выстрелами.
- Эту мысль поддержал Зеленский. Во время рабочей поездки на передовую он заявил, что военные имеют приказ, поэтому при выстрелах снайперов они должны давать ответ.
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