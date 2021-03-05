Экс-премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что ушел в отставку частично именно из-за конфликта с Игорем Коломойским. Также Гончарук, проживающий сейчас в США, отметил, что встречался со многими людьми причастными к расследованию деятельности Коломойского.

Об этом Гончарук сообщил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера". Комментарий бывший премьер давал из США с помощью видеосвязи.

К теме Преодолеть систему, – у Зеленского сделали заявление после санкций США против Коломойского

В Украине много людей, которые давят на правительство

Это (конфликт с Коломойским – 24 канал) – не единственная причина. Еще раз повторяю – вопрос не в Коломойском. В Украине много людей, много крупного бизнеса, которые считают, что имеют право влиять на правительство, давить на правительство, пытаться поставить своих людей на государственные компании,

– заметил Гончарук.

Бывший премьер подчеркнул, что Коломойский был лишь одним из тех, кто "не был счастлив от его работы". Гончарук отметил, что санкции против Коломойского – это не решение суда, это политика США. Санкции должны воспринять как сигнал все, кто ведет себя в Украине аналогично, как Коломойский.

Гончарук виделся с Коломойским лично

Гончарук подтверждает, что с Коломойским встречался лично, как и с другими украинскими олигархами.

Я ни разу у них ничего не просил. Все встречи происходили в здании правительства, чтобы донести до них позицию: крупный бизнес должен быть отдельно от государства,

– пояснил Гончарук.

Также экс-глава правительства добавил, что на него не давили, однако в отношении его подчиненных такие попытки были.

Обратите внимание! Гончарук был первым премьером при президентстве Владимира Зеленского. Занимал должность с августа 2019 по март 2020. В сентябре 2020 года переехал в США.

Что известно о санкциях против Коломойского:

Государственный департамент США объявил о санкциях против украинского олигарха Игоря Коломойского.

Отныне ему запрещен въезд в Соединенные Штаты. Также санкции касаются и семьи бизнесмена – его жены Ирины, дочери Анжелики и сына Цви.

Основание для санкций – деятельность Коломойского на посту главы Днепропетровской области в 2014–2015 годах.

Коломойскому вменяют причастность к масштабной коррупции.



Коротко о санкциях против Коломойского / Инфографика 24 канала