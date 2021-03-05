Гончарук заявил, что частичная причина его отставки – конфликт с Коломойским
Экс-премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что ушел в отставку частично именно из-за конфликта с Игорем Коломойским. Также Гончарук, проживающий сейчас в США, отметил, что встречался со многими людьми причастными к расследованию деятельности Коломойского.
Источник:"Свобода слова Савика Шустера"
Об этом Гончарук сообщил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера". Комментарий бывший премьер давал из США с помощью видеосвязи.
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В Украине много людей, которые давят на правительство
Это (конфликт с Коломойским – 24 канал) – не единственная причина. Еще раз повторяю – вопрос не в Коломойском. В Украине много людей, много крупного бизнеса, которые считают, что имеют право влиять на правительство, давить на правительство, пытаться поставить своих людей на государственные компании,
– заметил Гончарук.
Бывший премьер подчеркнул, что Коломойский был лишь одним из тех, кто "не был счастлив от его работы". Гончарук отметил, что санкции против Коломойского – это не решение суда, это политика США. Санкции должны воспринять как сигнал все, кто ведет себя в Украине аналогично, как Коломойский.
Гончарук виделся с Коломойским лично
Гончарук подтверждает, что с Коломойским встречался лично, как и с другими украинскими олигархами.
Я ни разу у них ничего не просил. Все встречи происходили в здании правительства, чтобы донести до них позицию: крупный бизнес должен быть отдельно от государства,
– пояснил Гончарук.
Также экс-глава правительства добавил, что на него не давили, однако в отношении его подчиненных такие попытки были.
Что известно о санкциях против Коломойского:
- Государственный департамент США объявил о санкциях против украинского олигарха Игоря Коломойского.
- Отныне ему запрещен въезд в Соединенные Штаты. Также санкции касаются и семьи бизнесмена – его жены Ирины, дочери Анжелики и сына Цви.
- Основание для санкций – деятельность Коломойского на посту главы Днепропетровской области в 2014–2015 годах.
- Коломойскому вменяют причастность к масштабной коррупции.
Коротко о санкциях против Коломойского / Инфографика 24 канала
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