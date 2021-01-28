На территории Волынской и Ровненской областей 28 января следует ожидать повышения уровня воды на реках в бассейне Припяти. Из-за такой ситуации ГСЧС объявила желтый уровень опасности.

Источник: ГСЧС Вода поднимется на 0,1 – 0,5 метра с постепенным разрушением ледового покрова и последующим затоплением пойменных территорий. Спасатели ссылаются на данные Укргидрометцентра. Актуально Непогода не отступает: впервые за 2 года объявили красный уровень опасности Где ожидать затопления Волынская область Ратновский район, Любешовский район. Ровненская область Заречненский район. С прогнозом погоды на 28 января можете ознакомиться по этой ссылке.