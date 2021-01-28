Желтый уровень опасности: часть Волыни и Ровненщины может затопить из-за повышения уровня воды
На территории Волынской и Ровненской областей 28 января следует ожидать повышения уровня воды на реках в бассейне Припяти. Из-за такой ситуации ГСЧС объявила желтый уровень опасности.
Источник: ГСЧС
Вода поднимется на 0,1 – 0,5 метра с постепенным разрушением ледового покрова и последующим затоплением пойменных территорий. Спасатели ссылаются на данные Укргидрометцентра.
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Где ожидать затопления
Волынская область
- Ратновский район,
- Любешовский район.
Ровненская область
- Заречненский район.
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