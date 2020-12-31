Пассажиры выкупили больше 5,4 тысячи мест в украинских поездах, которые выполнят рейсы в новогоднюю ночь. Всего в праздничные сутки будут курсировать 60 поездов.

Самым популярным в новогодние праздники традиционно является западное направление. Об этом сообщается на сайте Укрзализныци.

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Всего в праздничные сутки 1 января 2021 года будут курсировать 60 пассажирских поездов.

По состоянию на 31 декабря пассажиры выкупили свыше 5,4 тысячи мест в поездах, которые выполнят рейсы в новогоднюю ночь,

– говорится в сообщении.

В Укрзализныце также напомнили, что дополнительно назначили 17 поездов для перевозки пассажиров во время зимних праздников.

К слову, первую ночь 2020 года в украинских поездах провели почти 17 тысяч пассажиров. В течение суток курсировали 126 поездов.

Важно! Во время запланированного на 8 – 24 января 2021 года усиления карантинных мер поезда продолжат курсировать. В Укрзализныце обещают, что в них будут обеспечены "все противоэпидемические меры безопасности пассажиров".