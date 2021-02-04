Чарльз Линдберг вошел в историю как первый пилот, который покорил Атлантику. После полета продолжительностью более 33 часов летчик прославился на весь мир, однако на протяжении жизни его постигла не одна трагедия.

Источник: "Одна история" на 24 канале

Чарльз Линдберг родился 4 февраля 1902 года в семье шведских эмигрантов в Детройте, штат Мичиган. В юном возрасте ему пришлось несколько раз сменить школу, поскольку после развода родителей, они с матерью часто переезжали.

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Что известно о Линдберге

Парень с детства интересовался техникой и транспортными средствами, поэтому со временем превратил это увлечение в профессию. Он поступил в Висконсинский университет в Мэдисоне на факультет инженерной механики. Там Чарльз увлекся летным делом и вскоре отправился на двухмесячные курсы пилотирования.



Чарльз Линдберг / Скриншот с видео

Получив удостоверение пилота, парень закончил еще и курсы парашютистов и в 1923 году приобрел свой первый самолет. На нем Линдберг упражнялся в мастерстве пилотирования и тренировался в полетах на дальние дистанции. Однако опыта ему все-таки не хватило, поэтому свое первое воздушное транспортное средство парень разбил довольно быстро.

В следующем году Линдберг начал посещать курсы военных пилотов, которые продолжались в течение года. После их завершения он получил звание младшего лейтенанта запаса.

В 1925 году Чарльзу удалось устроиться на работу по зову сердца. Он стал пилотом компании почтовых перевозок города Сент-Луис в штате Миссури. Несмотря на многочисленные инциденты во время перелетов, там Линдбергу удалось набраться опыта.

Рекордный полет Линдберга

Уже через 2 года Линдберг решил, что готов установить рекорд и принять участие в объявленном задолго до этого конкурсе. Его придумал еще в 1919 году нью-йоркский бизнесмен Раймон Ортега. Он пообещал денежную награду в размере 25 тысяч долларов США тому, кто совершит перелет из Нью-Йорка в Париж без всякой вспомогательной посадки.



Лиднберг в самолете / Скриншот с видео

Многие умелые пилоты пытались выполнить условия конкурса, однако за 8 лет от его объявления это так никому и не удалось. 6 летчиков во время таких попыток даже встретили свою смерть.

Испытать удачу решил и Линдберг. Заручившись поддержкой нескольких предпринимателей из Сент-Луиса и одолжив у банка 15 тысяч долларов, Чарльз заказал для себя специальный одномоторный, одноместный самолет.

Справка. Моноплан под названием "Дух Сент-Луиса" построили за рекордные 2 месяца. Уже 10 мая 1927 года Линдберг испытал его во время перелета из Сан-Диего в Нью-Йорк.

На рекордный полет мужчина решился уже через 10 дней и 20 мая утром он вылетел с Лонг-Айленда. Несмотря на то, что пилот едва не потерпел аварию при взлете, поскольку самолет был перегружен горючим, а также несмотря на сложные условия длительного перелета, вечером следующего дня Линдберг успешно совершил посадку в парижском аэропорту Ле Бурже.

За удачный трансатлантический перелет пилот, кроме денежного вознаграждения, получил награду в виде Креста летных заслуг, а также медаль Почета и медаль Конгресса.

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В том же году Линдберг проявил себя как писатель. Он издал свою первую книгу под названием "Мы", в которой описал организацию рекордного полета. В дальнейшем все свое время пилот посвящал популяризации авиации.



Книга Линдберга "Мы" / Скриншот с видео

Горе в жизни пилота

Линдберг беззаботно наслаждался мировой известностью, пока его семью не постигло большое горе. В 1932 году похитили его сына, которому было 1,5 года. Родителям выдвинули требование – заплатить выкуп в размере 50 тысяч долларов. Однако после выполнения условия сына так и не вернули.

Тело мальчика нашли только через 10 недель, а экспертиза установила, что на самом деле сына Линдберга убили через несколько часов после похищения. Причастного к преступлению нашли и наказали. Впрочем, из-за повышенного внимания общества к семье и пережитой трагедии, Линдберги решили сменить место жительства и переехали в Европу.

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С началом Второй мировой войны Линдберг стал заядлым активистом и одним из противников вступления США в войну. Он даже подал в отставку с военной службы. Желание вернуться в военно-воздушные силы у пилота возникло после известия о нападении на Перл-Харбор, но Рузвельт отклонил его заявление.

Линдбергу удалось восстановиться на службе только в 1954 году при президентстве Дуайта Эйзенхауэра. Незадолго до этого он издал свою биографию под одноименным названием знаменитого самолета "Дух Сент-Луиса", благодаря которой стал лауреатом Пулитцеровской премии.



Линдберг с женой / Скриншот с видео

Остаток своей жизни легендарный пилот посвятил любимому делу и решению экологических проблем. Его беспокоило состояние окружающей среды как в родной, так и в дальних странах.

Последние годы Чарльз Линдберг прожил в своем доме на Гавайях, где и умер от лимфомы 26 августа 1974 года. Он всегда подчеркивал, что технический прогресс – не главное и нужно находить баланс с природой.