Чаепитие в Хмельницком: КСУ рассмотрит нарушение карантина Зеленским
Конституционный Суд 4 марта рассмотрит дело о нарушении карантина президентом Владимиром Зеленским. Его могут привлечь к административной ответственности.
Источник:Конституционный Суд
Зеленский еще в июне приехал в Хмельницкий и с делегацией попил кофе в кафе. Однако тогда заведениям было запрещено принимать посетителей.
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Что известно о предстоящем заседании
Суд на открытой части пленарного заседания рассмотрит указанное дело.
Перед тем Верховный Суд обратился в КСУ с ходатайством относительно официального толкования положения части 1 статьи 105 Конституции. Говорится, что президент имеет право неприкосновенности во время выполнения полномочий.
Что этому предшествовало
- Зеленский с другими должностными лицами посидел в помещении кафе, но посетители тогда могли находиться только на летних террасах в количестве не более 4 человек.
- Суд в Хмельницком оштрафовал всех чиновников, кроме Зеленского, за нарушение карантина. В отношении главы государства обратились за разъяснением в КСУ.
- Тогда президент заявил, что самостоятельно заплатил штраф, то есть без решения суда.
- В ноябре 2020 года КСУ открыл конституционное производство по делу о привлечении Зеленского к административной ответственности.
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