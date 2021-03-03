Конституционный Суд 4 марта рассмотрит дело о нарушении карантина президентом Владимиром Зеленским. Его могут привлечь к административной ответственности.

Зеленский еще в июне приехал в Хмельницкий и с делегацией попил кофе в кафе. Однако тогда заведениям было запрещено принимать посетителей.

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Что известно о предстоящем заседании

Суд на открытой части пленарного заседания рассмотрит указанное дело.

Перед тем Верховный Суд обратился в КСУ с ходатайством относительно официального толкования положения части 1 статьи 105 Конституции. Говорится, что президент имеет право неприкосновенности во время выполнения полномочий.

Что этому предшествовало