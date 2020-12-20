Митрополит Епифаний заявил, что во время Рождества храмы не будут закрывать на карантин. Однако церковники должны соблюдать все необходимые эпидемиологические ограничения.

Если люди будут вести себя ответственно, болезнь начнет отступать. Об этом митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил в интервью "Радио Свобода".

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Храмы не будут закрываться, но и церкви также не должны злоупотреблять, должны придерживаться карантиннных мер, введенных украинским правительством, подходить к этому разумно, взвешенно и ответственно,

– отметил Епифаний.

Рождество украинские верующие смогут отпраздновать без особых ограничений. Однако если впоследствии власть все-таки введет в стране локдаун, нужно вести себя разумно.

Обратите внимание! Локдаун в Украине продлится от 8 до 24 января. Подробнее читайте здесь.



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