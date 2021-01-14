Церковь нарушает тихие часы: в Ивано-Франковске зарегистрировали странную петицию
Жители Ивано-Франковска подали петицию к властям с требованием запретить священникам местного собора петь и бить в колокол после 12 ночи. Документ уже набрал 15 подписей из необходимых 250.
Люди жалуются на то, что священнослужители "Собора преображения Господня" регулярно нарушают тихие часы. Об этом говорится в тексте петиции.
Читайте также Нашли того "хлопа" или нет: мэр Ивано-Франковска Марцинкив снова оскандалился – видео
Автор петиции отметил, что священники Собора в течение года игнорируют закон о нарушении санитарного и эпидемического благополучия населения. Нарушения еженедельно происходят в 8 часов утра, а иногда в другие дни – после 12 часов вечера.
Согласно этому закону, в этот период запрещается создавать шум, превышающий нормы.
Агонистические пения и биение в звон слышны почти на весь микрорайон, даже внутри квартиры с закрытыми окнами. Полиция, как всегда, ничего не может сделать,
– говорится в петиции.
На сайте электронных петиций к власти Ивано-Франковска заявление уже собрало 15 подписей. Интересно, что петицию подписал один из пользователей с никнеймом "Иисус Х.".
Кто подписал петицию о запрете священникам петь после 12 ночи / Скриншот
Когда и где нельзя шуметь после 22:00
Соблюдение тишины регулирует Закон Украины "Об обеспечении санитарного и эпидемиологического благополучия населения".
Согласно ему, с 22:00 до 8:00 запрещено громко петь, кричать, чрезмерно громко слушать дома или включать на улице музыку. Кроме того, не разрешаются шумные ремонтные работы или в любой другой способ шуметь в домах, во дворе или где-то на улице, в кафе и ресторанах, в гостиницах или иных общественных местах в черте города, где это может мешать другим людям.
Места, где запрещено шуметь после 22 часов:
- жилые дома и придомовые территории;
- лечебные, санаторно-курортные учреждения;
- дома-интернаты, учреждения образования, культуры,
- гостиницы и общежития;
- заведения общественного питания, торговли, бытового обслуживания, развлекательного и игорного бизнеса в пределах города
- другие здания и сооружения, в которых постоянно или временно находятся люди;
- парки, скверы, зоны отдыха, расположенные на территориях микрорайонов и групп жилых домов.
Поделиться новостью