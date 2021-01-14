Жители Ивано-Франковска подали петицию к властям с требованием запретить священникам местного собора петь и бить в колокол после 12 ночи. Документ уже набрал 15 подписей из необходимых 250.

Люди жалуются на то, что священнослужители "Собора преображения Господня" регулярно нарушают тихие часы. Об этом говорится в тексте петиции.

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Автор петиции отметил, что священники Собора в течение года игнорируют закон о нарушении санитарного и эпидемического благополучия населения. Нарушения еженедельно происходят в 8 часов утра, а иногда в другие дни – после 12 часов вечера.

Согласно этому закону, в этот период запрещается создавать шум, превышающий нормы.

Агонистические пения и биение в звон слышны почти на весь микрорайон, даже внутри квартиры с закрытыми окнами. Полиция, как всегда, ничего не может сделать,

– говорится в петиции.

На сайте электронных петиций к власти Ивано-Франковска заявление уже собрало 15 подписей. Интересно, что петицию подписал один из пользователей с никнеймом "Иисус Х.".

Кто подписал петицию о запрете священникам петь после 12 ночи / Скриншот

Когда и где нельзя шуметь после 22:00

Соблюдение тишины регулирует Закон Украины "Об обеспечении санитарного и эпидемиологического благополучия населения".

Согласно ему, с 22:00 до 8:00 запрещено громко петь, кричать, чрезмерно громко слушать дома или включать на улице музыку. Кроме того, не разрешаются шумные ремонтные работы или в любой другой способ шуметь в домах, во дворе или где-то на улице, в кафе и ресторанах, в гостиницах или иных общественных местах в черте города, где это может мешать другим людям.

Места, где запрещено шуметь после 22 часов: