Где состоится церемония прощания с Кернесом: его похоронят в Украине
Похороны мэра Харькова Геннадия Кернеса состоятся 23 декабря. Его похоронят на Почетной аллее кладбища №2. До этого его отпоют в Благовещенском соборе и проведут церемонию прощания в Театре оперы и балета.
Где будут прощаться с Геннадием Кернесом
Как сообщил секретарь харьковского горсовета Игорь Терехов, церемония прощания с Геннадием Кернесом состоится в Оперном театре в Харькове. Об этом он рассказал во время совещания, на котором обсуждали детали организации похорон мэра Харькова, сообщает 24 канал.
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Терехов добавил, что на церемонии прощания они ожидают большое количество людей. Изданию Newsroom источники в Харьковском горсовете сообщили, что церемония прощания, вероятнее всего, продлится до 13:00.
Как будет происходить прощание с Кернесом: программа
- Тело Кернеса в харьковском аэропорту утром 23 декабря поместят в катафалк, который вместе с машинами сопровождения и каретой скорой помощи направится в городскую больницу №17.
- Далее, в 7 утра запланирована церемония отпевания Геннадия Кернеса в Благовещенском соборе. Она продлится 40 минут.
- Затем гроб доставят в Харьковский национальный театр оперы и балета. Ради этого будут изменены маршруты движения общественного транспорта.
- С 9:00 до 13:00 все желающие смогут попрощаться с мэром, после чего состоится погребение.
- Похоронят Кернеса на Почетной аллее кладбища №2 на улице Пушкинской.
- Поминальный обед состоится либо в отеле "Националь" или в Kharkiv Palace.
"Его похоронят на Почетной аллее, там, где у нас похоронены выдающиеся харьковчане. Так мы решили вместе с семьей Геннадия Адольфовича. Все будет сделано для того, чтобы провести его в последний путь достойно", – подытожил Терехов.
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Коротко о смерти Геннадия Кернеса
- Трагедия произошла в ночь на 17 декабря в берлинской клинике "Шарите". Здесь харьковский мэр лечился.
- Кернес не появлялся на публике с конца августа 2020 года. А в сентябре 2020 года у Кернеса подтвердили коронавирус и двустороннее воспаление легких.
- В Украине 25 октября прошли местные выборы, на которых Кернес в третий раз был избран городским главой Харькова.
- В начале ноября в сети распространили информацию о смерти Геннадия Кернеса. Однако в мэрии Харькова, сразу же это опровергли.
- 11 декабря стало известно о том, что состояние здоровья Кернеса значительно ухудшилось и ему пришлось перейти на полный диализ из-за отказа двух почек.
- В 2014 году на Кернеса покушались – во время велопрогулки в него выстрелили. После этого политик начал передвигаться на инвалидной коляске.
- Из-за смерти Геннадия Кернеса в Харькове объявили 3-дневный траур. Похоронить политика планируют в период с 21 по 23 декабря.
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