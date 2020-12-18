Похороны мэра Харькова Геннадия Кернеса состоятся 23 декабря. Его похоронят на Почетной аллее кладбища №2. До этого его отпоют в Благовещенском соборе и проведут церемонию прощания в Театре оперы и балета.

Где будут прощаться с Геннадием Кернесом

Как сообщил секретарь харьковского горсовета Игорь Терехов, церемония прощания с Геннадием Кернесом состоится в Оперном театре в Харькове. Об этом он рассказал во время совещания, на котором обсуждали детали организации похорон мэра Харькова, сообщает 24 канал.

К теме Умер Геннадий Кернес

Терехов добавил, что на церемонии прощания они ожидают большое количество людей. Изданию Newsroom источники в Харьковском горсовете сообщили, что церемония прощания, вероятнее всего, продлится до 13:00.

Как будет происходить прощание с Кернесом: программа

Тело Кернеса в харьковском аэропорту утром 23 декабря поместят в катафалк, который вместе с машинами сопровождения и каретой скорой помощи направится в городскую больницу №17.

Далее, в 7 утра запланирована церемония отпевания Геннадия Кернеса в Благовещенском соборе. Она продлится 40 минут.

Затем гроб доставят в Харьковский национальный театр оперы и балета. Ради этого будут изменены маршруты движения общественного транспорта.

С 9:00 до 13:00 все желающие смогут попрощаться с мэром, после чего состоится погребение.

Похоронят Кернеса на Почетной аллее кладбища №2 на улице Пушкинской.

Поминальный обед состоится либо в отеле "Националь" или в Kharkiv Palace.

"Его похоронят на Почетной аллее, там, где у нас похоронены выдающиеся харьковчане. Так мы решили вместе с семьей Геннадия Адольфовича. Все будет сделано для того, чтобы провести его в последний путь достойно", – подытожил Терехов.

Обратите внимание Врачи сказали, что только чудо поможет, – друг Кернеса о последних днях политика

Заболевание Геннадия Кернеса: смотрите видео 24 канала

Коротко о смерти Геннадия Кернеса