С высокой вероятностью, из-за низкой базы сравнения весной общая инфляция прыгнет в диапазон 3-4% г/г и обновит многолетние максимумы. Далее читайте на украинском.

Інфляція зростає не тільки в Україні

У США в лютому споживчі ціни зросли на 0,55% м/м (на 0,35% м/м с/с), а за останні 12 місяців – на 1,68% р/р (порівняно з 1,4% р/р у січні). Базовий індекс споживчих цін (ІСЦ), що не враховує ціни на продовольчі товари та енергоносії, зріс на 0,35% м/м (0,10% м/м с/с), але річна зміна уповільнилася до 1,28% р/р порівняно з 1,41% р/р у січні.

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З високою ймовірністю, через низьку базу порівняння весною загальна інфляція стрибне в діапазон 3-4% р/р і оновить багаторічні максимуми. Навряд чи це стане сюрпризом для Федеральної резервної системи (ФРС) і тригером для змін у її монетарній політиці. Адже, це буде відображенням скоріше так званого ефекту "йо-йо", коли за стрімким падінням відбувався відскок (див. для прикладу 2009-2010 рр.).



Діаграма інфляцій в США / Скрін з фейсбук-сторінки Сергія Ніколайчука

Інфляція в США: що кажуть прихильники "зради" та "перемоги"

Однак, важливішим є питання реакції інфляційних очікувань і подальшої долі інфляційних процесів. Що буде з інфляцією в США – наразі це, мабуть, одне з найбільш гарячих дискусійних питань серед економістів. А зміна настроїв щодо відповіді на нього штовхає фондові ринки по всьому світу то в один, то в інший бік. І ціни вітчизняниних фінансових активів це теж відчувають.

Прихильники "перемоги" впевнені, що це поточне та майбутнє прискорення інфляції в США буде короткостроковим і не вимагатиме додаткових зусиль з боку влади. Зокрема, Пол Кругман порівнює поточні стимули, включно з 1,9 трлн доларів нового пакету, з витратами уряду під час військових конфліктів, і аргументує транзитивність ефектів таких витрат на інфляцію.

Натомість, прихильники "зради" провокують стрімке прискорення інфляції та посилаються насамперед на період 1970-х років і вказують на стагфляцію як найбільш ймовірний ефект реакції значними фіскальними та монетарними стимулами на шоки з боку пропозиії. І навіть такі прихильники фіскальних стимулів, як Лоуренс Саммерс, вказують на ризики таких масштабних програм, як пакет Байдена.

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На моє особисте переконання, фінальний результат буде сильно залежати від того, наскільки американське суспільство "підсяде" на ці "фіскальні стероїди". І зістрибнути з них зараз буде набагато важче, ніж у післявоєнні роки. Адже тоді основні витрати направлялися у промислові виробництва, а вже від них у вигляді зарплат розподілялися громадянам.

Зараз скорочувати халявні чеки, допомогу по безробіттю, медичні субсидії, виплати на дітей буде набагато важче. Але, ймовірно, через рік-два-три адміністрація Байдена буде змушена на це піти під впливом фіскальних ризиків та зростання інфляції. Її на рівні 3-4% ФРС ще зможе толерувати в рамках свого підходу таргетування 2% середньої інфляції, але навряд чи ігноруватиме подальше погіршення очікувань і інфляційних перспектив.