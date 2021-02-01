Цену на газ для населения в Украине снизили более чем на 30%. По всей стране она будет почти одинаковой, без значительных различий. Новые тарифы начинают действовать с 1 февраля.

Источник: 24 канал

Государственное регулирование цены на газ Кабмин ввел на период карантинных ограничений, но не дольше чем до конца отопительного сезона.

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Украинцы будут платить за кубометр природного газа не более 6,99 гривны. Общая сумма платежек должна уменьшиться на 500 – 800 гривен.

Установили также предельную цену тарифа на распределение газа. Она не будет превышать 1,79 гривны за кубометр, а для многих компаний будет ниже.



Новые тарифы на газ в Украине / данные: Кабмин / инфографика 24 канала

Что этому предшествовало

► Цена на газ для населения в ноябре – декабре 2020 года была на уровне 6,33 гривны за метр кубический. С 1 января она повысилась. В регионах вспыхнули протесты против роста коммунальных тарифов.

► 12 января во время встречи "слуг народа" с премьером Шмигалем, и. о. министра энергетики Витренко и главой "Нафтогаза" Коболевым представили варианты выхода из "тарифного кризиса":

или "Нафтогаз" становится единственным поставщиком газа для населения;

или же устанавливается максимальная маржинальность.

► Впоследствии на заседании правительства Денис Шмыгаль заявил, что из-за пандемии и карантинных ограничений цена на газ для населения "уменьшится почти на 30%".