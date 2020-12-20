Несмотря на то, что елки везде одинаковые – их цены отличаются в разных регионах. Обычно деревья имеют штрих-код, благодаря которому можно проверить информацию о дереве на специальном сайте. Однако такого правила придерживаются не все. До сих пор в Украине бывают моменты, когда нужно защищать украинский язык. Бывает, что украинцы вынуждены бороться за право говорить на государственном.

Вашему вниманию – самые популярные и интересные видео недели от 24 канала.

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Цены на елки в разных регионах

В Житомирском лесничестве ежегодно продают 200 тысяч елок. В 2020 году они там стоят от 100 до 400 гривен. В то же время на рынке в Харькове максимальная цена за дерево – 500 гривен. Жители уверены, что это слишком дорого. Цена на искусственные елки – значительно больше.

Сколько стоят елки в других регионах: смотрите видео

Как происходит украинизация в Киеве

В Украине в сфере услуг является обязательным общение на украинском языке. Однако придерживаются этого правила не все. Журналисты решили узнать, в каком состоянии находится языковой вопрос в столице. Об этом даже рассказали сами работники заведений.

Языковой вопрос в столице: смотрите видео

Уволят ли скандального Татарова

Заместитель главы Офиса Президента Олег Татаров становится каждый раз скандальнее. Его подозревают в коррупции. Дело по таким фактам решили забрать из антикоррупционного бюро и передать в Госбюро расследований. Эксперты предположили, что таким образом дело снова пытаются "слить".

Что будет с делом скандального Татарова: смотрите видео