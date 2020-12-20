Сколько стоят елки в разных регионах и готов ли Киев к украинизации – видео недели
Несмотря на то, что елки везде одинаковые – их цены отличаются в разных регионах. Обычно деревья имеют штрих-код, благодаря которому можно проверить информацию о дереве на специальном сайте. Однако такого правила придерживаются не все. До сих пор в Украине бывают моменты, когда нужно защищать украинский язык. Бывает, что украинцы вынуждены бороться за право говорить на государственном.
Вашему вниманию – самые популярные и интересные видео недели от 24 канала.
Интересно Как лечиться в интернете и новая линия обороны на Донбассе – видео недели
Цены на елки в разных регионах
В Житомирском лесничестве ежегодно продают 200 тысяч елок. В 2020 году они там стоят от 100 до 400 гривен. В то же время на рынке в Харькове максимальная цена за дерево – 500 гривен. Жители уверены, что это слишком дорого. Цена на искусственные елки – значительно больше.
Сколько стоят елки в других регионах: смотрите видео
Как происходит украинизация в Киеве
В Украине в сфере услуг является обязательным общение на украинском языке. Однако придерживаются этого правила не все. Журналисты решили узнать, в каком состоянии находится языковой вопрос в столице. Об этом даже рассказали сами работники заведений.
Языковой вопрос в столице: смотрите видео
Уволят ли скандального Татарова
Заместитель главы Офиса Президента Олег Татаров становится каждый раз скандальнее. Его подозревают в коррупции. Дело по таким фактам решили забрать из антикоррупционного бюро и передать в Госбюро расследований. Эксперты предположили, что таким образом дело снова пытаются "слить".
Что будет с делом скандального Татарова: смотрите видео
Готова ли Украина к членству в ЕС
После 2014 года Украину все меньше ассоциируют с Россией. Несмотря на это, европейцы до сих пор видят множество проблем в Украине. Самая серьезная – борьба с коррупцией. Еще 5 лет назад европейцы считали, что это самая большая преграда на пути к вступлению в Евросоюз. Они так думают до сих пор.
Что мешает вступить Украине в ЕС: смотрите видео
Школьники разработали умную маску
Днепровские школьники разработали маску, которая выявляет симптомы COVID-19. Секрет в том, что в маске есть датчики, которые за полминуты считывают показатели работы легких и сердца. Таким образом эти данные поступают в смартфон и каждый может постоянно контролировать состояние своего здоровья.
Как работает умная маска: смотрите видео
Поделиться новостью