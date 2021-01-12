В центре Полтавы произошла перестрелка, есть раненые: все выезды из города перекрыли
Стрельба произошла около полудня 12 января на улице Нижнемлинской в центре Полтавы неизвестные вооруженные люди устроили разборки с применением оружия.
В результате перестрелки один из участников конфликта получил ранения. Об этом сообщили в полиции Полтавы.
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По данным интернет-издания "Полтавщина", для задержания причастных к событию людей правоохранители перекрыли выезды из города.
Что известно о перестрелке в Полтаве
- Сообщение о перестрелке между вооруженными мужчинами поступило полицейским от прохожих, которые стали свидетелями инцидента.
- Огнестрельное ранение получил 36-летний местный житель. Его госпитализировали медики "скорой".
- Сейчас на месте происшествия работают следователи, которые выясняют все обстоятельства стрельбы.
Квалифицировать инцидент правоохранители обещают позже. Сейчас все силы полицейских направлены на задержание участников перестрелки.
Город усиленно патрулируют, а все наряды полиции получили ориентировку.
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