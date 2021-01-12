Стрельба произошла около полудня 12 января на улице Нижнемлинской в центре Полтавы неизвестные вооруженные люди устроили разборки с применением оружия.

В результате перестрелки один из участников конфликта получил ранения. Об этом сообщили в полиции Полтавы.

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По данным интернет-издания "Полтавщина", для задержания причастных к событию людей правоохранители перекрыли выезды из города.

Что известно о перестрелке в Полтаве

Сообщение о перестрелке между вооруженными мужчинами поступило полицейским от прохожих, которые стали свидетелями инцидента.

Огнестрельное ранение получил 36-летний местный житель. Его госпитализировали медики "скорой".

Сейчас на месте происшествия работают следователи, которые выясняют все обстоятельства стрельбы.

Квалифицировать инцидент правоохранители обещают позже. Сейчас все силы полицейских направлены на задержание участников перестрелки.

Город усиленно патрулируют, а все наряды полиции получили ориентировку.