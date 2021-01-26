Ужасная смертельная авария произошла утром в Одессе на улице Богдана Хмельницкого. Молодой человек не справился с управлением и влетел в дерево.

Источник: пресс-служба ГСЧС Одессы

В результате аварии мужчина погиб на месте происшествия. Его изуродованное тело зажало в том, что осталось от машины.

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Причину аварии будут выяснять полицейские.

Машина превратилась в лом

Автопроисшествие произошло около 5:20 утра.

По предварительным данным водитель легковушки находился в состоянии алкогольного опьянения и ехал на очень высокой скорости.

Из-за чего именно водитель не справился с управлением, неизвестно. В результате потери им контроля над машиной, легковушку занесло в дерево.

Хотя удар пришелся в правую сторону, водителя зажало пассажирской стойкой – настолько мощным было столкновение.

Когда спасатели вырезали тело погибшего из машины, медики окончательно констатировали смерть мужчины.

По факту аварии правоохранители открыли уголовное производство.



От машины ничего не осталось / Фото пресс-службы ГСЧС Одессы