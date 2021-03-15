Полицейские пытаются выяснить все обстоятельства смерти 37-летней жительницы Николаева, которую нашли мертвой в арендованной квартире. Произошло это 14 марта.

Об инциденте полицейским рассказала владелица квартиры. Она вызвала полицию и сообщила, что не может дозвониться до потерпевшей, а из соседней квартиры видят женщину без сознания, которая лежит на полу.

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На место происшествия сразу же выехали медики скорой и следователи.

Что известно об убийстве женщины в Николаеве

Полицейские пытаются найти убийц женщины / Фото полиции Николаевской области

Когда правоохранители и медики попали внутрь помещения, они нашли тело убитой с огнестрельным ранением головы.

Врачам оставалось лишь констатировать гибель потерпевшей.

Никаких признаков самоубийства эксперты на месте инцидента не нашли. Поэтому по факту убийства следователи открыли уголовное производство по статье об умышленном убийстве.

Сейчас полицейские пытаются выяснить причастных к преступлению лиц и задержать их.

Если правоохранители найдут убийц, им грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.



Причастных к убийству женщины лиц еще не установили / Фото полиции Николаевской области