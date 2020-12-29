Достаточно серьезная авария произошла вечером 28 декабря на перекрестке улиц Яворницкого и Половицкой в центре Днепра. Из-за того, что водители легковушки Mazda и внедорожника Toyota не поделили дорогу, движение было затруднено в течение нескольких часов.

В результате аварии никто не пострадал, но финансовые последствия ДТП все же немалые, из-за удара Toyota в дверцу магазина "АВК", сообщает "Информатор".

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Вполне вероятно, что за рулем внедорожника находился не совсем простой человек. Поскольку сразу после аварии с Land Cruiser исчезли номерные знаки.