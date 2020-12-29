В центре Днепра авто влетело в магазин из-за ДТП: фото
Достаточно серьезная авария произошла вечером 28 декабря на перекрестке улиц Яворницкого и Половицкой в центре Днепра. Из-за того, что водители легковушки Mazda и внедорожника Toyota не поделили дорогу, движение было затруднено в течение нескольких часов.
В результате аварии никто не пострадал, но финансовые последствия ДТП все же немалые, из-за удара Toyota в дверцу магазина "АВК", сообщает "Информатор".
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Вполне вероятно, что за рулем внедорожника находился не совсем простой человек. Поскольку сразу после аварии с Land Cruiser исчезли номерные знаки.
Toyota без номеров / Фото "Информатор"
Пострадала кондитерская
Информации относительно вероятного опьянения одного из водителей-участников ДТП нет. Кто из них нарушил правила дорожного движения при проезде перекрестка, также неизвестно. Это выяснят полицейские.
Впрочем, водитель Mazda двигался по дороге по улице Половицкой, которая отмечена второстепенной. Владелец Toyota при этом находился на главной и имел преимущество в движении.
От удара обе машины получили значительные повреждения. Также придется тратить деньги и на ремонт входа в кондитерскую, куда едва не заехал руководитель Land Cruiser.
Смотрите видео с места столкновения Mazda и Toyota в центре Днепра:
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