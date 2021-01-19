Центр противодействия коррупции ответил на обвинения нардепа от "Слуги народа" Александра Дубинского в санкциях США. Антикоррупционеры поблагодарили депутата за "пиар".

Реакция Центра противодействия коррупции

В ЦПК считают, что "звук шипения признанных агентов Кремля и прислужников олигархов – это свидетельство хорошей работы". Об этом они написали на своей странице в фейсбуке.

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"Хотим напомнить Дубинскому и всем другим подобным политикам: сила, которая вам противодействует, действительно есть. И это украинцы, которых вы достали", – говорится в сообщении.

В то же время исполнительная директор Центра противодействия коррупции Дария Каленюк отметила, что санкции в отношении Александра Дубинского – это решение правительства США и оно обосновывается их внутренними процедурами.

Он (Дубинский – 24 канал) предлагает версию, что ЦПК ввел в заблуждение Центральное разведывательное управление, Федеральное бюро расследований и Государственный департамент. Я, конечно, благодарна за такой комплимент, но, к сожалению, у нас еще нет даже таких возможностей,

– сказала Каленюк.

По ее словам, причастность Дубинского к попыткам вмешаться в выборы президента США подтверждают конкретные факты.

Почему США наложили санкции на Дубинского

11 января Минфин США наложил санкции на лиц и компании, которых обвиняют во вмешательстве в американские выборы. Среди них есть и Александр Дубинский.

Депутат от "Слуги народа" называет это провокациями и требовал из-за этого собрать внеочередное заседание фракции. Однако председатель партии Давид Арахамия отказал ему в этом.

В конце Дубинский решил, что виной тому Центр противодействия коррупции и добавил к этому госизмену.



США ввели санкции против нескольких украинских граждан / Инфографика 24 канала