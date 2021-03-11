Президент Владимир Зеленский анонсировал запуск Центра противодействия дезинформации, который будет бороться с фейками и пропагандой. Задачу главы государства реализовали довольно быстро. По словам Андрея Ермака, Центр заработает на следующей неделе.

Об этом сообщил председатель Офиса Президента Андрей Ермак во время форума "Украина 30". Будет действовать новосозданный орган на базе СНБО.

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Центр будет международным

Этот орган не будет политическим, президент будет осуществлять контроль и следить за его деятельностью. Я уверен, что уже на следующей неделе такой центр начнет работу,

– отметил Ермак.

Руководитель ОПУ заметил, что Центр будет международным, о своем желании сотрудничать уже заявили партнеры из-за рубежа.

Создание Центра анонсировал президент Зеленский

Отметим, что первым о создании Центра противодействия дезинформации сообщил президент Владимир Зеленский во время форума "Украина 30". С такой инициативой глава государства обратился в ООН. Зеленский выразил надежду, что Центр станет международным хабом в противодействии дезинформации в мире.

Важно! Среди примеров российской пропаганды президент Зеленский назвал самые известные фейки: о "распятом мальчике", "поездах фашистов-карателей" и "их там нет".