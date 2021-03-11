Бой фейкам и пропаганде: Центр противодействия дезинформации готовы запустить на базе СНБО
Президент Владимир Зеленский анонсировал запуск Центра противодействия дезинформации, который будет бороться с фейками и пропагандой. Задачу главы государства реализовали довольно быстро. По словам Андрея Ермака, Центр заработает на следующей неделе.
Источник:24 канал
Об этом сообщил председатель Офиса Президента Андрей Ермак во время форума "Украина 30". Будет действовать новосозданный орган на базе СНБО.
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Центр будет международным
Этот орган не будет политическим, президент будет осуществлять контроль и следить за его деятельностью. Я уверен, что уже на следующей неделе такой центр начнет работу,
– отметил Ермак.
Руководитель ОПУ заметил, что Центр будет международным, о своем желании сотрудничать уже заявили партнеры из-за рубежа.
Создание Центра анонсировал президент Зеленский
Отметим, что первым о создании Центра противодействия дезинформации сообщил президент Владимир Зеленский во время форума "Украина 30". С такой инициативой глава государства обратился в ООН. Зеленский выразил надежду, что Центр станет международным хабом в противодействии дезинформации в мире.
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