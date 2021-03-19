Фейкам – бой: Центр информационной безопасности возглавила Любовь Цибульская
Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности возглавила Любовь Цибульская. Орган будет функционировать при Министерстве культуры и информационной политики.
Цибульская отметила, что опыт Украины в выявлении и противодействия дезинформации является уникальным. Преимущественно – это инициатива общественного сектора.
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Цибульская хочет информировать международное сообщество об агрессии России
Я хочу усиливать голос гражданского общества и помочь государству со стратегическими коммуникациями – четкими, понятными и скоординированными. Отдельной своей задачей вижу постоянное информирование не только украинского, но и международного сообщества об агрессии России и работу над ужесточением санкций против агрессора,
– отметила Цибульская.
О том, как и по каким направлениям и программам будет действовать Центр, обещают рассказать на презентации в конце марта.
Что известно про Любовь Цибульскую
- Журналист, редактор, сценарист. Работала на ряде телеканалов.
- Была советницей по стратегическим коммуникациям Начальника Генерального Штаба ВСУ.
- Занимала должность руководительницы пресс-службы вице-премьер-министра по европейской и евроатлантической интеграции.
- Сейчас занимает должность руководительницы Группы по анализу гибридных угроз Украинского кризисного медиацентра.
- Исследует российскую дезинформацию, изучает основные нарративы российской пропаганды и механизмы их влияние на аудитории.
- Советник по противодействию информационным угрозам главы МИД Дмитрия Кулебы.
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