Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности возглавила Любовь Цибульская. Орган будет функционировать при Министерстве культуры и информационной политики.

Цибульская отметила, что опыт Украины в выявлении и противодействия дезинформации является уникальным. Преимущественно – это инициатива общественного сектора.

Актуально СНБО создала в Украине Центр противодействия дезинформации, – Данилов

Цибульская хочет информировать международное сообщество об агрессии России

Я хочу усиливать голос гражданского общества и помочь государству со стратегическими коммуникациями – четкими, понятными и скоординированными. Отдельной своей задачей вижу постоянное информирование не только украинского, но и международного сообщества об агрессии России и работу над ужесточением санкций против агрессора,

– отметила Цибульская.

О том, как и по каким направлениям и программам будет действовать Центр, обещают рассказать на презентации в конце марта.

Что известно про Любовь Цибульскую