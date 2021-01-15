Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" обнародовал новые документы ХХ столетия. В частности, записи ЗАГС за 1927 – 1933 годы и Трудовую картотеку жителей Киева и области периода нацистской оккупации.

"Бабий Яр" обнародовал 300 тысяч новых архивных документов

300 000 сканкопий документов впервые опубликовали на платформе Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр". Об этом рассказали в пресс-службе организации 14 января.

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Исследователи продолжают масштабную работу, чтобы определить, каким было население Киева до Второй мировой войны, во время нее и в послевоенный период.

Для этого прежде всего прорабатывают материалы из ЗАГС (органы записи актов гражданского состояния) – свидетельства о рождении, браке, смерти и другие.

Благодаря этим документам люди могут узнать о своих корнях, подтвердить национальность, нарисовать генеалогическое дерево. Актовые книги реставрируют, и вскоре оцифруют и обнародуют.

Трудовая картотека жителей Киева и области периода оккупации тоже важна для изучения: благодаря информации из нее можно обновить состав населения региона в период 1941 – 1943 годов. А вместе с тем – найти информацию о родственниках.

Всего на онлайн-платформе Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" по состоянию на начало 2021 уже разместили около 500 000 сканов документов, которых годами ждали тысячи людей.



А к концу года таких документов будет еще на миллион больше.

Что такое Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр"? Это неправительственный благотворительный фонд, который занимается почтением памяти жертв трагедии Бабьего Яра. А также способствует гуманизации человечества путем сохранения и изучения истории Холокоста.



Фонд заключил партнерское соглашение с Государственной архивной службой, и совместно с ней создает цифровой архив документов. Обмен архивной информацией также "Бабий Яр" осуществляет с Израильским национальным мемориалом Катастрофы (Холокоста) и Героизма Яд Вашем.