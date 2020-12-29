Уже с 1 января электроэнергия подорожает. Впрочем, даже после повышения цены будут примерно в 2 раза ниже рыночных. По словам экспертов, сейчас потребители фактически получают электричество бесплатно.

А уже повышенная стоимость – это лишь сумма транспортировки. О повышении тарифов на электроэнергию в эфире 24 канала рассказал эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

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Чем мотивировано поднятие тарифов

Если раньше, к примеру, первые 100 киловатт стоили 90 гривен, то теперь надо будет выложить 168 гривен. И это не последний рост тарифов.

Следующее подорожание цен на электроэнергию будет еще в 2021 и в 2022 годах. Объективно, должен состояться дальнейший рост, чтобы привести ее к тому уровню, который позволит производителям энергии работать без убытков,

– объяснил эксперт.

По мнению специалиста, стоимость должна составлять минимум 2,5 – 3 гривны за киловатт в час. Он отметил, что сегодня "Энергоатом" поставляет энергию для населения фактически себе в убыток – сейчас это примерно 25 миллиардов гривен.

Эксперт добавил, что большим минусом является то, что повышение произошло без предупреждения. Также это не произошло в несколько этапов, как это было раньше.

"Зеленая" энергетика

Премьер Шмыгаль ранее говорил, что дорогая "зеленая" энергетика вытесняет дешевую атомную. Как сказал Корольчук, это тоже является проблемой, поскольку за последние 2 года вырос объем мощностей.

И есть закон, который предусматривает гарантию инвесторам выплаты этого "зеленого" тарифа. Но не стоит это привязывать к стоимости тарифа для населения.

Смотрите видео: эксперт о повышении тарифов на электроэнергию