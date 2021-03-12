Уряд встановив обмеження на ціну газу в розмірі 6,99 гривні за кубометр з лютого по березень 2021 року. Міністерство енергетики не планує продовжувати такий тариф після 31 березня.

У міністерстві сподіваються, що завершення терміну обмеження цін на газ не спричинять збільшення ціни. Зокрема, там розраховують, що газ коштуватиме 6,99 гривні за кубометр у річних контрактах.

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Ціни на газ у 2021 – 2022 роках

Кабмін обговорював питання продовження обмежень до кінця квітня, бо цей місяць є останнім у опалювальному сезоні. У Міністерстві розвитку економіки підготували проєкт рішення.

У ньому мовиться про продаж газу ПАТ "Укргазвидобування" в березні 2021 року постачальникам і виробникам теплової енергії. Фіксована ціна повинна залишатись у період з 1 квітня 2021 року до 30 квітня 2022 року.

Довідка. "Нафтогаз" повідомив, що тариф у березні для його клієнтів становить 6,86 гривні за куб.

Також Кабмін хоче зобов'язати "Укргазвидобування" з квітня 2021 року продавати 100% природного газу. Зокрема мовиться, що продаж повинний відбуватись всім учасникам ринку на не гірших умовах, ніж групі "Нафтогазу".



Ціна газу в Україні у 2021 / Інфографіка 24 каналу