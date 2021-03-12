Правительство установило ограничение на цену газа в размере 6,99 гривны за кубометр с февраля по март 2021 года. Министерство энергетики не планирует продлевать такой тариф после 31 марта.

В министерстве надеются, что завершение срока ограничения цен на газ не повлечет увеличения цены. В частности, там рассчитывают, что газ будет стоить 6,99 гривны за кубометр в годовых контрактах.

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Цены на газ в 2021–2022 годах

Кабмин обсуждал вопрос продления ограничений до конца апреля, потому что этот месяц является последним в отопительном сезоне. В Министерстве развития экономики подготовили проект решения.

В нем говорится о продаже газа ПАО "Укргаздобыча" в марте 2021 года поставщикам и производителям тепловой энергии. Фиксированная цена должна оставаться в период с 1 апреля 2021 года до 30 апреля 2022 года.

Справка. "Нафтогаз" сообщил, что тариф в марте для его клиентов составляет 6,86 гривны за куб.

Также Кабмин хочет обязать "Укргаздобычу" с апреля 2021 года продавать 100% природного газа. В частности говорится, что продажа должна происходить всем участникам рынка на не худших условиях, чем группе "Нафтогаза".



Цена газа в Украине в 2021 / инфографика 24 канала