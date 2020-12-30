Газовые перемены – очень большой и очень конкретный вклад в то, что Украина становится обычной европейской страной, как другие.

"Нафтогаз" победил над русским "Газпромом"

С большим интересом наблюдаю посты о том, как потребители газа меняют поставщика на "Нафтогаз", потому что там цена существенно ниже. Это процесс не без трудностей, но таки реальный. И это показывает, какие перемены произошли за годы после Майдана и как они сейчас вообще не осознаются как действительно революционные перемены. У нас все привыкли страдать и хэйтить, а как реально контекст чего-то вправду успешного – так все как-то не замечают.

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1) Россия теперь не может влиять на Украину через газовую зависимость. Кто бы мог это представить в 1990-е, в нулевые, а потом бац – и это факт. Это удалось сделать! Спокойно существуем вообще без покупки газа у "Газпрома".

2) Украина победила Россию в арбитраже в Стокгольме. Это не что-то абстрактное, это конкретные миллиарды долларов от России, которые уже пошли в бюджет, и это избавление от долга перед "Газпромом" на десятки миллиардов долларов, который нам светил из-за кабальных условий контракта Тимошенко, включавших принцип "бери или плати" при запрете реэкспорта.

Тот же Юрий Витренко мог бы стать существенно богаче, как бывшие регионалы, если бы сдал интересы страны "Газпрому". Но он этого не сделал и в арбитраже получил результат для Украины.

3) У нас есть первый за десятилетия действительно в интересах Украины контракт на транзит российского газа. Завтра, 31 декабря, будет уже год этому контракту, его заключили благодаря перезагрузке переговоров с Россией после смены власти. По этому контракту мы получаем деньги от "Газпрома", даже если они не прокачивают обещанный объем газа.

4) На рынке газа есть возможность для бытовых потребителей менять поставщика, выбирая более выгодного по цене и по тому, что там за компания. В итоге, если нынешняя конкуренция с ценами сохранится, это приведет к тому, что предложение в целом станет выгоднее. Неминуемо разберутся и с теми, кто придумал себе завышенную маржу. Но уже сейчас ситуация такая, что лет десять назад это показалось бы просто невозможным. Когда бы это еще бытовые потребители с удовольствием переходили к государственной газовой компании.

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Вот эти все газовые перемены – очень большой и очень конкретный вклад в то, что Украина становится обычной европейской страной, как другие. Не "ближним зарубежьем" России, а европейской страной с некой своей ролью и своим будущим, которое не зависит от чьих-то чужих представлений о прекрасном. Избавляешься от зависимости – получаешь свободу. Что и желаю всем продолжать в следующем году.

Источник: Facebook