Без фетишизации различных статусов, – Кулеба о членстве в НАТО
Дмитрий Кулеба заявил, что у Украины есть четкая цель – полноценное членство в НАТО. Необходимо получить план действий и двигаться по этому пути.
Источник: Свобода слова на ICTV
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По словам Кулебы, украинская сторона не исключает варианты других статусов и форматов. Однако есть условие: они должны быть ценными для Украины.
У Украины есть четкая цель. И эта цель – полноценное членство в НАТО,
– отметил Кулеба.
Кроме того, чиновник заявил, что не стоит заниматься фетишизацией различных статусов. Настаивать, чтобы Украине просто дали очередной статус – это лишнее.
Что говорит об Украине в НАТО Зеленский
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что членство Украины в НАТО – приоритет для национальной безопасности.
- Зеленский обсуждает этот вопрос с иностранными партнерами. В частности, в разговоре с главой правительства Испании Педро Санчесом украинский лидер отметил: ВСУ постоянно улучшают собственные стандарты и в будущем смогут усилить НАТО.
- Кроме того, Зеленский признался: у него к президенту США есть главный вопрос: почему Украина до сих пор не в НАТО.
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