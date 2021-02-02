Дмитрий Кулеба заявил, что у Украины есть четкая цель – полноценное членство в НАТО. Необходимо получить план действий и двигаться по этому пути.

Источник: Свобода слова на ICTV

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По словам Кулебы, украинская сторона не исключает варианты других статусов и форматов. Однако есть условие: они должны быть ценными для Украины.

У Украины есть четкая цель. И эта цель – полноценное членство в НАТО,

– отметил Кулеба.

Кроме того, чиновник заявил, что не стоит заниматься фетишизацией различных статусов. Настаивать, чтобы Украине просто дали очередной статус – это лишнее.

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