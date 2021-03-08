Цеголко делает грязную работу и не пример для меня, – Мендель
Пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что ее предшественник Святослав Цеголко не передавал ей никаких дел. Когда она вступила в должность, в офисе не было документов.
Источник:БАЦМАН
Мендель отметила, что к ней через полгода в Верховной Раде подошел экспресс-секретарь. Затем он сказал, что готов поделиться с ней своим опытом.
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Мендель: Цеголко творит грязные дела
По словам пресс-секретаря, Цеголко делает то, что не должен делать самый худший коммуникатор. Он якобы играл в политические игры и создавал deepfake (то есть "глубокие фейки") для международных партнеров.
Я не считаю Цеголко примером для себя. Он занимается грязными делами в информационном пространстве,
– сказала Мендель.
Имидж Порошенко создавал не пресс-секретарь
Она отметила, что имидж Петра Порошенко не был виной Цеголко. Повествования и соответствующее видение "Армия, язык, вера" пятому президенту Украины создавали другие люди.
"Я вообще не видела открытости у Цеголко. Я пересеклась с ним на Генеральной Ассамблее ООН, где мы работали, я ездила с ним по разным каналам в качестве журналиста", – добавила Мендель.
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