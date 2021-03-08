Пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что ее предшественник Святослав Цеголко не передавал ей никаких дел. Когда она вступила в должность, в офисе не было документов.

Мендель отметила, что к ней через полгода в Верховной Раде подошел экспресс-секретарь. Затем он сказал, что готов поделиться с ней своим опытом.

Обратите внимание: Сильная, влиятельная и женственная, – Мендель рассказала о восхищении женой Зеленского

Мендель: Цеголко творит грязные дела

По словам пресс-секретаря, Цеголко делает то, что не должен делать самый худший коммуникатор. Он якобы играл в политические игры и создавал deepfake (то есть "глубокие фейки") для международных партнеров.

Я не считаю Цеголко примером для себя. Он занимается грязными делами в информационном пространстве,

– сказала Мендель.

Имидж Порошенко создавал не пресс-секретарь

Она отметила, что имидж Петра Порошенко не был виной Цеголко. Повествования и соответствующее видение "Армия, язык, вера" пятому президенту Украины создавали другие люди.

Примечание! С 10 июня 2014 года до 17 мая 2019 года Святослав Цеголко был пресс-секретарем пятого президента Петра Порошенко.

"Я вообще не видела открытости у Цеголко. Я пересеклась с ним на Генеральной Ассамблее ООН, где мы работали, я ездила с ним по разным каналам в качестве журналиста", – добавила Мендель.