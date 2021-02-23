Бывшим руководителям "ПриватБанка" сообщили о подозрении
Трем бывшим топменеджерам "Приватбанка" сообщили о подозрении 22 февраля. Речь идет о растрате почти 137 миллионов гривен.
Источник:НАБУ
В декабре 2016 года подозреваемые выплатили за счет банка эти деньги в пользу страховой компании, связанной с конечными бенефициарами "Приватбанка".
К теме Объединились против Коломойского: как Венедиктова и НАБУ ловили фигуранта дела "Приватбанка"
Это произошло за день до признания "Приватбанка" неплатежеспособным.
Кто является подозреваемыми по делу:
- экс-председатель правления ПАО КБ "ПриватБанк";
- первый заместитель председателя правления ПАО КБ "ПриватБанк";
- экс-руководитель одного из подразделений ПАО КБ "ПриватБанк", которая одновременно занимала должность первого заместителя председателя правления в связанной страховой компании.
Экс-первого зампреда правления сняли с самолета
Источник: Офис генпрокурора
Именно первого заместителя председателя правления "Приватбанка" сняли 22 февраля с самолета в "Борисполе". Он пытался покинуть Украину и отправиться на частном самолете в Вену.
Смотрите видео задержания подозреваемого в "Борисполе"
Детали о деле:
- Подозреваемые поняли, что "Приватбанк" будет признан вскоре неплатежеспособным и его передадут под контроль государству.
- Из-за этого они подготовили план растраты денежных средств финучреждения. Он заключался в том, чтобы начислить и выплатить дополнительное вознаграждение – индексированную комиссию в связи с ростом курса гривны к доллару США в пользу связанного с банком юридического лица по имеющимся депозитным договорам с ней.
- При этом выплата такой награды договорами не предусматривалась.
- Для этого подозреваемые сослались на решение кредитного комитета банка якобы с 2014 года, хотя оно было принято "задним числом", и еще одно решение от 16 декабря 2016 года.
- Таким образом, сумма растраты составила 136, 89 миллиона гривен.
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter