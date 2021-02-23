Трем бывшим топменеджерам "Приватбанка" сообщили о подозрении 22 февраля. Речь идет о растрате почти 137 миллионов гривен.

В декабре 2016 года подозреваемые выплатили за счет банка эти деньги в пользу страховой компании, связанной с конечными бенефициарами "Приватбанка".

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Это произошло за день до признания "Приватбанка" неплатежеспособным.

Кто является подозреваемыми по делу:

экс-председатель правления ПАО КБ "ПриватБанк";

первый заместитель председателя правления ПАО КБ "ПриватБанк";

экс-руководитель одного из подразделений ПАО КБ "ПриватБанк", которая одновременно занимала должность первого заместителя председателя правления в связанной страховой компании.

Экс-первого зампреда правления сняли с самолета

Источник: Офис генпрокурора

Именно первого заместителя председателя правления "Приватбанка" сняли 22 февраля с самолета в "Борисполе". Он пытался покинуть Украину и отправиться на частном самолете в Вену.

Важно! Задержанным в аэропорту бывшим первым заместителем председателя правления является Владимир Яценко. Экс-главой правления "Приватбанка" – Александр Дубилет.

Смотрите видео задержания подозреваемого в "Борисполе"

Детали о деле: