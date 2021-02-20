Бывший политзаключенный Асеев забрал мать из оккупированного Донецка
Освобожденный из плена оккупантов на Донбассе журналист Станислав Асеев смог наконец забрать из Донецка свою маму.
Источник:фейсбук Станіслава Асєєва
Асеев получил обещанную украинской властью квартиру в ноябре 2020 – почти через год после того, как его освободили из плена.
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Приятную весть о возвращении самого родного человека Станислав Асеев сообщил на своей странице в фейсбуке 19 февраля.
Мама приехала! Навсегда. Шли с прогулки, увидели самолет. Она говорит: "Боже, я уже 7 лет не видела и не слышала самолетов". Так стояли и смотрели, как летит. Событие!
– написал Асеев.
Кто такой Станислав Асеев
- Станислав Асеев – украинский журналист, родился и работал в Донецке. После оккупации региона Асеев писал для "Радио Донбас.Реалии" под псевдонимом "Станислав Васин" – чтобы показывать правду о том, что происходит на Донбассе.
- За это журналиста схватили боевики – в мае 2017, и "приговорили" его за "шпионаж" в пользу Украины. Асеев 15 лет должен был провести в подвалах боевиков, но его удалось освободить – во время обмена удерживаемыми лицами 29 декабря 2019.
- 13 ноября Станислав Асеев получил обещанную президентом Владимиром Зеленским квартиру. Уже тогда он говорил, что прежде всего мечтает забрать из Донецка маму: "Я смогу наконец не оборачиваться каждый день с мыслями, не бросили ли ее в подвал за то, что говорит ее сын".
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