Бывшие узники Кремля создали собственную платформу. По словам организаторов, ее цель – поиск путей для освобождения политических пленников.

О такой инициативе сообщил Игорь Гриб в своем посте в фейсбуке. Там отмечены еще 34 человека.

К теме Боевики вернут пленных украинцев маршрутом через Минск, – Денисова

Провести презентацию платформы "Освобождение заключенных" планируют 4 марта 2021 года. Событие состоится в актовом зале Киевской православной богословской академии ПЦУ. На событие пригласят представителей посольств, представителей УГКЦ и мусульман. Также в событии прогнозируют участие предстоятеля ПЦУ митрополита Епифания.

В списке инициаторов платформы указано 17 кремлевских политзаключенных:

Олег Сенцов,

Владимир Жемчугов,

Роман Сущенко,

Николай Карпюк,

Эдем Бекиров,

Павел Гриб,

Ахтем Чийгоз,

Станислав Асеев,

Александр Кольченко,

Владимир Балух,

Игорь Козловский,

Евгений Панов,

Ильми Умеров,

Николай Семена,

Исмаил Рамазанов,

Александр Шумков,

Игорь Мовенко.

Во время презентации они обещают рассказать больше о цели и задачах платформы.