Бывшие пленники Кремля создали свою платформу "Освобождение заключенных"
Бывшие узники Кремля создали собственную платформу. По словам организаторов, ее цель – поиск путей для освобождения политических пленников.
Источник:Фейсбук Игоря Гриба
О такой инициативе сообщил Игорь Гриб в своем посте в фейсбуке. Там отмечены еще 34 человека.
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Провести презентацию платформы "Освобождение заключенных" планируют 4 марта 2021 года. Событие состоится в актовом зале Киевской православной богословской академии ПЦУ. На событие пригласят представителей посольств, представителей УГКЦ и мусульман. Также в событии прогнозируют участие предстоятеля ПЦУ митрополита Епифания.
В списке инициаторов платформы указано 17 кремлевских политзаключенных:
- Олег Сенцов,
- Владимир Жемчугов,
- Роман Сущенко,
- Николай Карпюк,
- Эдем Бекиров,
- Павел Гриб,
- Ахтем Чийгоз,
- Станислав Асеев,
- Александр Кольченко,
- Владимир Балух,
- Игорь Козловский,
- Евгений Панов,
- Ильми Умеров,
- Николай Семена,
- Исмаил Рамазанов,
- Александр Шумков,
- Игорь Мовенко.
Во время презентации они обещают рассказать больше о цели и задачах платформы.
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