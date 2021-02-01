Экс-руководителю Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины сообщили о подозрении в пособничестве в подделке документов и использовании их при назначении.

Источник: пресс-служба Офиса генерального прокурора

По данным 24 канала, речь идет об Алексее Кудрявцеве, которого уволил Кабмин с должности в 2018 году после скандала из-за подделки диплома об образовании.

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Фигуранта дела неоднократно вызывали к следователям на допрос, но он постоянно игнорировал вызовы.

Поэтому правоохранители заочно сообщили о подозрении и объявили в розыск.

Что известно о поддельном дипломе Кудрявцева

Как утверждают следователи, еще до участия в конкурсе на должности руководителя ГАСИ подозреваемый обратился к неизвестным с просьбой сделать ему заранее поддельный диплом.

Когда же он получил фейковые документы, пошел в Министерство образования и науки, где получил свидетельство о признании иностранного диплома о высшем образовании.

Подделку чиновник прилагал к анкетным сведениям при назначении на должность начальника ГАСИ.

Сообщение о подозрении Кудрявцеву прокуроры и работники ГБР отправили по почте.

Если при рассмотрении дела служители Фемиды признают бывшего главу ГАСИ виновным, ему грозит 850 гривен штрафа, до 6 месяцев ареста или даже до 2 лет ограничения свободы. Впрочем, для наказания его надо еще поймать.