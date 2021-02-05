Заместителя главы Черкасского областного совета и бывшего политического узника Кремля Романа Сущенко решили выдвинуть кандидатом в народные депутаты. Он будет бороться за кресло в парламенте, как только будут объявлены довыборы на Черкасщине.

Источник: фейсбук Петра Порошенко

"Евросолидарность" приняла решение выдвинуть Романа Сущенко кандидатом в депутаты Верховной Рады. Пятый президент Украины отметил мужество бывшего пленника Кремля.

Ранее Экс-пленник Кремля Роман Сущенко занял пост в руководстве Черкасского облсовета

Что известно об участии Сущенко в предстоящих выборах

Роман Сущенко является человеком, который прошел российские застенки, который боролся за Украину даже в безнадежной, казалось бы, ситуации,

– отметил Порошенко.

Он добавил, что Сущенко стал символом борьбы за Украину, которую поддержал весь мир. Опыт экс-пленника Кремля поможет парламентской борьбе с российской "пятой колонной".

Сейчас Сущенко является первым заместителем главы Черкасского облсовета. Порошенко подчеркнул, что политик хорошо знает проблемы Черкасского края, поэтому принесет много пользы в парламенте и жителям области.

Будет бороться он за кресло в Раде, как только объявят довыборы в Черкасской области.

Что известно о Романе Сущенко