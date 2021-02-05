Бывшего политзаключенного Кремля Сущенко выдвигают в народные депутаты
Заместителя главы Черкасского областного совета и бывшего политического узника Кремля Романа Сущенко решили выдвинуть кандидатом в народные депутаты. Он будет бороться за кресло в парламенте, как только будут объявлены довыборы на Черкасщине.
Источник: фейсбук Петра Порошенко
"Евросолидарность" приняла решение выдвинуть Романа Сущенко кандидатом в депутаты Верховной Рады. Пятый президент Украины отметил мужество бывшего пленника Кремля.
Ранее Экс-пленник Кремля Роман Сущенко занял пост в руководстве Черкасского облсовета
Что известно об участии Сущенко в предстоящих выборах
Роман Сущенко является человеком, который прошел российские застенки, который боролся за Украину даже в безнадежной, казалось бы, ситуации,
– отметил Порошенко.
Он добавил, что Сущенко стал символом борьбы за Украину, которую поддержал весь мир. Опыт экс-пленника Кремля поможет парламентской борьбе с российской "пятой колонной".
Сейчас Сущенко является первым заместителем главы Черкасского облсовета. Порошенко подчеркнул, что политик хорошо знает проблемы Черкасского края, поэтому принесет много пользы в парламенте и жителям области.
Будет бороться он за кресло в Раде, как только объявят довыборы в Черкасской области.
Что известно о Романе Сущенко
- Работал журналистом во Франции. Его задержали в Москве в 2016 году.
- Кремль обвинил украинца в шпионаже и приговорил к 12 годам колонии.
- Сущенко свою вину не признал. В 2019 году он согласился отбывать срок наказания в Украине.
- В сентябре 2019 года экс-пленник Кремля вернулся домой в рамках обмена пленными.
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