Сергея Верланова подозревают в злоупотреблении служебным положением. Бывший глава Государственной налоговой службы объявлен в розыск.

Источник: "Слово и дело"

Такое решение приняли в НАБУ (Национальном антикоррупционном бюро Украины) еще 21 декабря. Однако СМИ об этом сообщили только через месяц.

К слову, в декабре Верланов заявил, что 2021 может стать "долговым цунами" для Украины

Что известно об объявлении Верланова в розыск

21 декабря детектив НАБУ объявил Сергея Верланова (возглавлял Государственную налоговую службу с мая 2019 до апреля 2020) в розыск.

В этот же день расследование дела, в котором фигурирует Верланов, временно остановили – пока подозреваемого не найдут.

Адвокат Верланова подал жалобу на это решение НАБУ, он требовал отменить постановление. Мол, зачем объявлять в розыск человека, местонахождение которого известно – это Германия.

Впрочем, суд жалобу адвоката отклонил, потому что тот не предоставил документов для ее подтверждения.

В чем обвиняют экс-главу ГНС

20 октября Офис генпрокурора сообщил Верланову о подозрении. Следствие считает, что бывший главный налоговик страны мог умышленно злоупотреблять властью ради получения неправомерной выгоды для ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог".

Соответствующие службы проверяли предприятие на предмет соблюдения требований законодательства, и обнаружили занижение налоговых обязательств аж на 2,24 миллиарда гривен. И якобы именно Верланов впоследствии отменил эти обязательства.

Что говорит об объявлении его в розыск сам Верланов

Сергей Верланов в фейсбуке отреагировал на информацию об объявлении его в розыск. Он говорит, что не скрывался от правоохранителей, более того – в НАБУ прекрасно знали, где он находится.

"Прочитал, что меня объявили в розыск. Не прятался и не прячусь. Поэтому решение буду обжаловать. Сейчас проживаю в Германии по адресу, который сообщил детективам НАБУ еще 17 декабря", – написал Верланов.