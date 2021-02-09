Член партии ОПЗЖ 22-летняя Карина Дячун стала заместителем председателя Полтавского районного совета Михаила Кононенко. В прошлом она работала секретаршей скандального нардепа Ильи Кивы.

Карина Дячун также известна тем, что пыталась украсть смартфон от компании Apple просто из магазина. Правоохранителям удалось разоблачить девушку, а в суде она признала свою вину.

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Девушка в 2020 году стала депутатом

В ноябре 2020 года Дячун стала депутатом Киевского райсовета Полтавы, однако выбрала мандат депутата Полтавского районного совета.

Председатель Полтавского райсовета Михаил Кононенко 15 января 2021 года назначил Дячун своей заступницей.

Дячун признали виновной в краже

В июле 2019 года ее признали виновной в краже смартфона iPhone 6 Plus с магазина Да – Da, где она незаметно выключила его и забрала себе. Когда же она включила телефон дома, ей позвонили из полиции и попросили вернуть гаджет.

В суде Дячун полностью признала свою вину и раскаялась. Ей присудили штраф в размере 850 гривен.

Скандального Киву не смущает судимость девушки

Нардеп от ОПЗЖ заявил, что сам имел судимость и его вообще не смущает наличие ее в Дячун.

Она работала в офисе моим секретарем. Что касается суда, то спрошу: ну и что? Я имел судимость. Я смотрю не на это, а на деловые и человеческие качества. Есть такая поговорка "от сумы и тюрьмы – не зарекайся". Поэтому я согласовал ее назначение секретарем, а затем поддержал и ее выдвижение,

– отметил Кива.

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