Словно из сказки: бывшая обсерватория на горе Поп Иван похожа на замок из снега
Обсерваторию на горе Поп Иван Черногорский полностью засыпало снегом. Так называемый Белый слон превратился в белоснежную крепость.
Источник:Черногорский поисково-спасательный пост
Поразительное по красоте фото опубликовали в соцсети спасатели с Черногорского горного поисково-спасательного поста.
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Что касается погоды, то сегодня на горе высотой 2 022 метра, без осадков. Несмотря на солнечную погоду, температура опустилась значительно ниже отметки ноль, здесь – -12 градусов.
Интересное об обсерватории Белый слон:
Источник: Википедия
- Это астрономическая и метеорологическая обсерватория, которая расположена в Верховинском районе Ивано-Франковской области.
- Это самое высокогорное здание в Украине, в котором постоянно работали люди.
- Обсерваторию начали строить в 1936 году.
- После начала Второй мировой войны оборудование обсерватории эвакуировали.
- В 1944 году вершину заняли советские войска, обсерваторию признали разрушенной.
- При независимой Украине в обсерватории начали реставрационные работы.
Какая погода в Карпатах
В течение последних дней синоптики предупреждают об опасных погодных условиях в Карпатах. В частности, объявлено об опасности схода лавин. Из-за сильных морозов в Национальном природном парке "Сколевские Бескиды" замерзли водопады.
Смотрите на карте, где расположена обсерватория:
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