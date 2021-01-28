Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко считает, что в политсиле количество парламентариев, действующих в интересах определенных олигархов, – вполне допустимое. В предыдущем созыве Рады якобы таких политиков было значительно больше.

Источник: "Новое время"

В интервью Корниенко отметил, что журналистские расследования на эту тему в основном касаются 20 – 30 нардепов.

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Это нормальный показатель для парламента

К тому же, отметил председатель партии, эти парламентарии, как правило, относятся к двум разным группам одновременно.

Поэтому, если 10% или 20% фракции попадают в подобные расследования, то это нормальный показатель для парламента. Бывало и побольше точно, в прошлом созыве точно было больше. Это если так говорить в общем,

– сказал Корниенко.

По мнению политика, все депутаты от "Слуги народа" – самостоятельные и сознательные, и действуют, прислушиваясь к фракции и президенту Зеленскому.

Сколько нардепов подконтрольны Ахметову и Коломойскому

Отметим, что ранее расследование относительно влияния олигархов на украинских нардепов обнародовали в Bihus.info. Согласно данным журналистов, под контролем Игоря Коломойского – около 70 парламентариев, у Рината Ахметова – полсотни "стабильных" парламентариев, однако на голосование это количество может приблизиться к 100.

Больше всего "ахметовцев" – именно в "Слуге народа". Что до Коломойского, то у него 2 группы в Раде – "За майбутне" и лояльные нардепы из президентской политсилы.