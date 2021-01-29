Владимир Зеленский прокомментировал позицию народных депутатов, которые сначала были категорически против закона о референдуме, а затем резко изменили мнение. Президент сравнил таких парламентариев с гепардами.

Источник: телеграмм Владимира Зеленского

Глава государства в своем очередном видеообращении к украинцам прокомментировал отношение нардепов к закону о референдуме.

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Президент о политиках и вопросах референдума

Зеленский напомнил, что на днях Верховная Рада проголосовала за закон о всеукраинском референдуме. Президент поздравил с этим украинцев, а также посочувствовал некоторым партиям.

Президент обратил внимание на закономерность: если обществу что-то нравится, а политикам – нет, значит у политиков хотят что-то забрать.

Глава государства считает, что для некоторых закон о референдуме – настоящая катастрофа, ведь теперь не только политики, но и простые украинцы смогут принимать важные решения.

Что Зеленский предлагает нардепам

В таком случае у президента 2 варианта ответа парламентариям:

Депутатам, которые говорят, что украинцы глупые и не могут принять правильные решения, можно сказать: "Странно, что вы такого мнения о своих избирателях".

Кроме того, президент сделал интересное сравнение народных депутатов.

Считается, что самое быстрое существо на свете гепард, на самом деле это отдельные депутаты, скорость, с которой они перекрашиваются,

– объяснил Зеленский.

Глава государства уточнил, что сначала такие депутаты были категорически против закона о референдуме. Однако теперь готовы инициировать его.

Президент посоветовал таким парламентариям взять за логотип политсилы мем "фейс палм", а слоган – "20 лет на рынке переобуваний".

Зеленский также добавил, что верит: таких нардепов будет становиться меньше, как и в целом депутатов Верховной Рады.

Обратите внимание Провести референдум в Украине можно будет уже в 2021 году: детали

Закон о референдуме: что предусматривает

Президент провозглашает всеукраинский референдум по народной инициативе с соблюдением установленных Конституцией требований.

Для этого следует собрать по меньшей мер е 3 миллиона подписей жителей Украины . В то же время они должны представлять по меньшей мере 2/3 административно-территориальных единиц.

. В то же время они должны представлять по меньшей мере 2/3 административно-территориальных единиц. Есть возможность электронных голосований во время референдума.

во время референдума. Вопросы для национального референдума должны быть четкими, а ответы на них – "да" или "нет".

На референдум могут вынести лишь вопросы.

Нельзя проводить референдум в случае введения в Украине или в отдельных ее местностях военного или чрезвычайного положения.

Больше о вопросах, которые нельзя выносить на референдум, читайте здесь.



Что предлагает закон о референдуме / Инфографика 24 канала