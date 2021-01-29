Самое быстрое существо не гепард, а депутаты, которые перекрашиваются, – Зеленский
Владимир Зеленский прокомментировал позицию народных депутатов, которые сначала были категорически против закона о референдуме, а затем резко изменили мнение. Президент сравнил таких парламентариев с гепардами.
Источник: телеграмм Владимира Зеленского
Глава государства в своем очередном видеообращении к украинцам прокомментировал отношение нардепов к закону о референдуме.
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Президент о политиках и вопросах референдума
Зеленский напомнил, что на днях Верховная Рада проголосовала за закон о всеукраинском референдуме. Президент поздравил с этим украинцев, а также посочувствовал некоторым партиям.
Президент обратил внимание на закономерность: если обществу что-то нравится, а политикам – нет, значит у политиков хотят что-то забрать.
Глава государства считает, что для некоторых закон о референдуме – настоящая катастрофа, ведь теперь не только политики, но и простые украинцы смогут принимать важные решения.
Что Зеленский предлагает нардепам
В таком случае у президента 2 варианта ответа парламентариям:
- Депутатам, которые говорят, что украинцы глупые и не могут принять правильные решения, можно сказать: "Странно, что вы такого мнения о своих избирателях".
- Кроме того, президент сделал интересное сравнение народных депутатов.
Считается, что самое быстрое существо на свете гепард, на самом деле это отдельные депутаты, скорость, с которой они перекрашиваются,
– объяснил Зеленский.
Глава государства уточнил, что сначала такие депутаты были категорически против закона о референдуме. Однако теперь готовы инициировать его.
Президент посоветовал таким парламентариям взять за логотип политсилы мем "фейс палм", а слоган – "20 лет на рынке переобуваний".
Зеленский также добавил, что верит: таких нардепов будет становиться меньше, как и в целом депутатов Верховной Рады.
Обратите внимание Провести референдум в Украине можно будет уже в 2021 году: детали
Закон о референдуме: что предусматривает
- Президент провозглашает всеукраинский референдум по народной инициативе с соблюдением установленных Конституцией требований.
- Для этого следует собрать по меньшей мере 3 миллиона подписей жителей Украины. В то же время они должны представлять по меньшей мере 2/3 административно-территориальных единиц.
- Есть возможность электронных голосований во время референдума.
- Вопросы для национального референдума должны быть четкими, а ответы на них – "да" или "нет".
- На референдум могут вынести лишь вопросы.
- Нельзя проводить референдум в случае введения в Украине или в отдельных ее местностях военного или чрезвычайного положения.
- Больше о вопросах, которые нельзя выносить на референдум, читайте здесь.
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